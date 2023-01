Affare fatto, 16 milioni: la resa definitiva che esalta la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il club sembra avere già trovato il sostituto liberando, di fatto, il pupillo dei bianconeri: i dettagli.

Come confermano le indiscrezioni, il club tedesco, l’Eintracht Francoforte, sarebbe molto forte sul talento difensivo Willian Pacho e l’ultimo approccio sarebbe già decisivo.

Come, infatti, viene riportato dal portale estero ‘Het Nieuwsblad’, l’Eintracht ha concordato con il Royal Antwerp già una cifra con base di 16 milioni di euro, a cui potrebbero seguire i pagamenti dei bonus successivo. Inoltre, è stata negoziata un’alta percentuale per la – possibile – futura rivendita. Tutti dettagli che confermano, quindi, che il club tedesco abbia effettivamente trovato il sostituto di Evan N’Dicka.

Calciomercato Juventus, l’Eintracht “libera” N’Dicka

Come scrivono dal portale estero, adesso, il club tedesco avrebbe già il suo sostituto in difesa. l’Eintracht sarebbe dunque pronta a “liberare” il centrale Evan N’Dicka, profilo classe 1999 che è nei radar bianconeri da ormai diversi mesi. Il francese, anch’egli mancino, finora non si è mosso per prolungare il suo contratto in scadenza e ciò fa presupporre all’ormai inevitabile addio.

Un operazione di 16 milioni che a questo punto sancisce la possibilità di vedere Evan N’Dicka lasciare la Germania a parametro zero a fine stagione. Sull’abile centrale sono molte le squadre interessate. In Italia, la Juventus continua ad essere favorita ma occhio, anche, dalla diversa concorrenza estera. Un profilo che per caratteristiche tecniche sembra avere il phisique du role del top player, un erede designato di Giorgio Chiellini che potrebbe unirsi ai già consolidati giocatori presenti in rosa bianconera, con il centrale brasiliano Bremer, vero centro del progetto della Vecchia Signora. Staremo a vedere, dunque, quando e come verrà ufficializzata questa trattativa. Dobbiamo aspettare fino a giugno per avere il verdetto e capire anche quale sarà il futuro della dirigenza bianconera, adesso, alle prese, ancora, con l’inchiesta.