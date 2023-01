Calciomercato Juventus, accordo con il Tottenham: si chiude ad ore

Calciomercato Juventus, adesso il colpo in difesa potrebbe essere deciso in tempi celeri: nelle prossime ore il verdetto.

La Juventus è sempre a caccia di rinforzi difensivi, il cosiddetto laterale per rinforzare la rosa. Diversi i profili sondati e grande interesse per i giovani. Che adesso potrebbero già avere un verdetto definitivo sul proprio futuro.

Il caso del giovane classe 1999 è già in fase di ultimazione. Il giocatore tra i potenziali top player del domani ha già una squadra che, adesso, si legge già nelle prossime ore, potrebbe sancirne l’acquisto. La squadra in questione è il Tottenham di Antonio Conte pronta a rinforzarsi immediatamente per tentare la scalata in Champions League.

Pedro Porro verso il Tottenham | Chiusura lampo a 45 milioni

Il laterale dello Sporting è da tempo uno degli obiettivi prioritari dei bianconeri, un giocatore dal phisique du role da potenziale top player che già sta facendo grande differenza proprio in Portogallo. Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, il giocatore è verso la chiusura della trattativa con il Tottenham.

Sembra infatti che Sporting e Tottenham raggiungerebbero il verdetto sulla cifra di 45 milioni di euro. Un operazione, si legge dal noto giornalista sportivo ‘Fabrizio Romano’, che in una fase di chiusura e che sancisce quindi definitivamente il futuro del giovane difensore già noto obiettivo di Allegri e della Juventus. Probabilmente la Vecchia Signora, adesso, ritornerà su obiettivi ben più noti come il già più volte citato Karsdorp, obiettivo accessibile economicamente e già abile conoscitore della Serie A. Tutto però verrà sancito non appena ci sarà l’ufficialità per Pedro Porro che potrebbe non tardare ad arrivare nelle prossime ore, come scrivono, proprio dalle indiscrezioni. Certamente un ottimo colpo per la squadra di Conte che adesso si rinforzerà laddove aveva richiesto lo stesso mister ex Juventus.