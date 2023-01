Juventus, la carta segreta della Procura: così è annullato tutto il processo

Juventus, spunta quella che potrebbe essere una carta segreta che potrebbe invalidare il processo contro i bianconeri

La penalizzazione ha scatenato TuttoSport, il quotidiano torinese da sempre vicino alla Juventus, ha iniziato una vera e propria crociata a difesa della società bianconera.

Ieri si parlava di una class action e di una possibile manifestazione in piazza dei tifosi contro quella che a tutti assomiglia a una vera e propria ingiustizia. Oggi invece il giornale parla di una carta segreta della Procura. Che le società che sono in mezzo al processo avrebbe chiesto e che al momento non è stata data. Si parla di “un carteggio tra la procura della Figc e la Covisoc che risale al 14 aprile del 2021 e che non è mai stata messa a disposizione del club”.

Juventus, si potrebbe annullare il processo

La Juventus e gli altri club chiedono la visione di questa carta da marzo ma al momento non è mai stata data. Il problema, secondo il quotidiano, è che potrebbe cambiare i termini temporali dell’inchiesta.

E questo? Questo potrebbe invalidare il processo secondo quanto scritto dal giornale del direttore Vaciago che, sottolineiamolo, dal momento della sentenza in poi non ha smesso un solo istante di difendere la Juventus. Chissà, forse questa battaglia potrebbe anche portare a dei frutti nelle prossime settimane o potrebbe rimanere solamente una battaglia. Ma se davvero esistesse questa carta allora le cose potrebbero prendere decisamente una piega diversa.