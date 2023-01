Calciomercato Juventus, accordo trovato con il Chelsea: le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus, i Blues non si fermano. Arriva un altro, l’ennesimo colpo, di una campagna acquisti faraonica.

Si sta per concludere l’ennesima sessione di calciomercato che ha marcato ancora una volta le enormi differenze tra la Premier League e gli altri campionati europei. La sproporzione ha raggiunto ormai livelli altissimi, al punto che i più “cattivi” considerano il massimo campionato inglese alla stregua di quella che sarebbe dovuta essere la Superlega, anche se con qualche differenza sostanziale.

Nessuno, in Europa, sta spendendo quanto i club inglesi. Addirittura c’è una trattativa in corso tra il Bournemouth, squadra che naviga nei bassifondi della classifica, e la Roma per Nicolò Zaniolo, in passato accostato anche alla Juventus. L’attaccante giallorosso, piazzato sul mercato dalla società capitolina dopo un altro nulla di fatto in merito alla telenovela sul rinnovo, sta riflettendo. Ma stupisce come un piccolo club possa avere la liquidità per piazzare un colpo che in Italia finirebbe sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. L’oscar del mercato però va al Chelsea, che in questo mese non ha badato a spese.

Calciomercato Juventus, a Londra anche Malo Gusto: ma non arriverà prima di giugno

I Blues sono la squadra che ha sborsato più soldi per rafforzare la propria rosa dopo una prima parte di stagione deludente.

La squadra londinese, che a settembre ha esonerato Thomas Tuchel sostituendolo con Graham Potter, resta lontana dalla zona Champions League. E corre il rischio di mancare la qualificazione alla coppa più importante. In questa sessione sono arrivati, oltre al talento ucraino Mudryk pagato oltre 100 milioni di euro, anche i vari Madueke, Badiashile, i due Fofana e Joao Felix. Ma, come vi raccontavamo nei giorni scorsi, l’abbuffata potrebbe continuare. Secondo i francese di RMC Sport, infatti, il Chelsea avrebbe ormai chiuso – 30 milioni più bonus, queste le cifre – per Malo Gusto, terzino destro classe ’03 del Lione sul quale era piombata anche la Juventus. Il franco-portoghese resterà in prestito in Francia fino a giugno e poi raggiungerà Londra.