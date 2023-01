Calciomercato Juventus, dopo Di Maria nerazzurro: scambio clamoroso

Calciomercato Juventus, il club bianconero sta iniziando a pensare a come sostituire l’argentino in caso di addio a giugno.

La classe pura di Angel Di Maria è una gioia per gli occhi non solo dei tifosi bianconeri ma di ogni appassionato di calcio. Il fantasista argentino che lo scorso dicembre si è laureato campione del mondo in Qatar con la sua nazionale nelle ultime partite si è dimostrato il valore aggiunto della squadra di Massimiliano Allegri grazie alle sue giocate d’alta scuola.

Il rammarico, purtroppo, rimane se si pensa che un giocatore di questo calibro sarebbe potuto arrivare prima a Torino. Invece la Juventus si sta godendo gli ultimi lampi, considerando che “El Fideo” è ormai da diverse stagioni tormentato dagli infortuni. Nella sua avventura italiana è stato continuamente limitato da problemi di natura muscolare, al punto da finire nel mirino degli stessi tifosi. La Signora l’ha preso la scorsa estate a zero dopo la fine dell’avventura al Psg. Di Maria va per i 35 anni – li compirà a febbraio – e durante la trattativa ha preteso che il contratto fosse di un solo anno.

Calciomercato Juventus, ipotesi Lookman: sul piatto il contratto di Miretti

La sua permanenza alla Juventus, dunque, continua ad essere in discussione. Da una parte, infatti, ci sarebbe la volontà di restare a giocare ad alti livelli in Europa. Dall’altra invece la voglia di tornare a “casa”, in Argentina, per chiudere la carriera nel Rosario Central. La squadra della sua città natale, dove iniziò la luminosa carriera del “Fideo”.

Il club bianconero è già all’opera per trovare un eventuale sostituto. Se lo godrà fino a giugno, infortuni permettendo. Poi bisognerà pensare ad un erede. Secondo calciomercatoweb.it, nel mirino dei bianconeri ci sarebbe Ademola Lookman, la grande sorpresa di questa Serie A. Il giocatore dell’Atalanta, ex Leicester, sta sbalordendo tutti. Finora è uno dei più prolifici del massimo campionato italiano: ha segnato 11 gol ed è secondo nella classifica cannonieri dietro ad Osimhen. La Juventus per arrivare a convincere la dirigenza della Dea potrebbe mettere sul piatto il contratto di Fabio Miretti.