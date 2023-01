Attrazione fatale, il cerchio si è chiuso: “Zaniolo alla Juventus”

Il cerchio si restringe e il Milan si taglia fuori dai giochi: ribaltone per Nicolò Zaniolo, si inserisce la Juventus che ha un piano

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli, mancano appena 4 giorni alla chiusura della sessione di gennaio e diverse trattative sono ancora in ballo.

Uno dei nomi che più sta tenendo banco in questi ultimi giorni è quello di Nicolò Zaniolo. L’attaccate italiano classe ’99, in scadenza con la Roma a giugno 2024, è al centro del mercato, alla luce del forte interessamento del Milan. José Mourinho nel post-partita di Spezia-Roma ha chiarito come, a suo parere, il giocatore rimarrà nella Capitale. Non si può nascondere, però, l’interessamento dei rossoneri che in questi ultimi giorni hanno cercato di sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Nelle ultime ore, però, la pista sembra essersi raffreddata improvvisamente. Paolo Maldini ha messo l’accento sulla sostenibilità del club e sulla volontà di non andare oltre le proprie possibilità. Evidentemente le richieste della Roma al momento non sono in linea con le possibilità della squadra di Stefano Pioli. Al momento la pista più concreta per Zaniolo è il Bournemouth in Premier League ma occhio al colpo di scena.

Ribaltone Zaniolo, la cessione di McKennie finanzia il colpo dalla Roma

Il Milan sembra ormai aver mollato definitivamente la presa per Zaniolo, visti anche i tempi corti per portare a termine l’operazione.

In questo momento l’unica vera squadra in corsa per il gioiello della Roma è il Bournemouth ma la meta non è particolarmente gradita al giocatore. Ecco che allora potrebbe arrivare il colpo di scena. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, potrebbe inserirsi concretamente la Juventus nella corsa a Zaniolo. I contatti del club bianconero con l’agente del giocatore sono costanti e vanno avanti ormai da più di un anno. La ‘Vecchia Signora’ ha diversi giocatori in uscita, uno di questi è Weston McKennie. Il centrocampista statunitense gode dell’ammirazione del Leeds United che ha offerto circa 28 milioni di euro alla Juventus per prelevarlo. La squadra di Allegri ne chiede 35 ma, arrivando a un accordo, potrebbe finanziare l’operazione Zaniolo con la Roma. A questo punto lo sblocco della trattativa Zaniolo dipende anche dal futuro di McKennie che, però, non gradisce molto l’idea di trasferirsi al Leeds che reputa un club di calibro inferiore rispetto alla Juve. Anche l’Arsenal ha mostrato interesse per l’americano ma non ha ancora affondato il colpo.