Euforia Juventus, Cancelo si è “ripromesso”: domino immediato, gratis in bianconero

Euforia Juventus, Cancelo si è ripromesso e il domino potrebbe scattare in maniera immediata. Arriva gratis in bianconero

Potrebbero mollare il giocatore che la Juventus ha messo nel mirino. E in aiuto di Massimiliano Allegri potrebbe arrivare Cancelo, l’ex bianconero, passato al Manchester City nell’ambito dell’operazione che invece a Torino ha portato Danilo.

Partiamo dalla notizia in sé: secondo fichajes.net il potente procuratore Mendes, sentito il malessere in questo momento che il portoghese sta vivendo con Guardiola, starebbe iniziando a guardarsi intorno. E vorrebbe proporre il giocatore al Barcellona, subito, magari in prestito con diritto di riscatto. Il problema che in questo momento c’è all’interno della squadra inglese lo riporta il Sun: Cancelo, dopo essere tornato dal Mondiale, è uscito fuori dai radar di Guardiola e questo non piace all’ex Juventus che vorrebbe una via d’uscita. Questa via d’uscita si chiama Spagna. E i bianconeri che cosa centrano in tutto questo? Centrano, eccome, perché Xavi in questo modo potrebbe liberare un elemento che dalle parti della Continassa vogliono. E che monitorano, da diverso tempo.

Euforia Juventus, Grimaldo a zero

Parliamo di Grimaldo, l’esterno del Benfica che alla fine dell’anno si libera a parametro zero. Il giocatore come sappiamo da un poco di tempo è nel mirino di Allegri che lo ha ammirato in Champions League, ma la concorrenza appunto per il fatto che si possa liberare senza costi per il cartellino, è alta.

Una delle squadre più interessate era il Barcellona. Ed è il Barcellona, che ovviamente non molla del tutto la pista. Ma con Cancelo in squadra il tecnico Xavi potrebbe decidere, anche per non sovraffollare il reparto, di abbandonare Grimaldo. Eccolo allora l’effetto domino. Che potrebbe agevolare la Vecchia Signora. Dalle parti del Piemonte ci sperano, eccome.