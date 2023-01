Il rumore dei nemici, vogliono farlo sul serio: “Juventus in Serie B”

Tira una brutta aria attorno alla Juventus che è nell’occhio del ciclone: possible retrocessione in Serie B per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus è ancora incerta su quello che sarà il proprio futuro. La penalizzazione di 15 punti decretata dalla sentenza della Corte Federale non è ancora definitiva.

I bianconeri hanno 30 giorni di tempo per ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Questo deciderà solo sulla legittimità della sentenza e non sul merito, di conseguenza potrà confermare o annullare la sentenza ma non potrà modificarla. L’aria attorno alla ‘Vecchia Signora’ non è delle migliori e di conseguenza anche il mercato è passato in secondo piano. La Juventus spera che la sentenza dei 15 punti di penalizzazione venga annullata ma il rischio che venga confermata è molto concreto. Addirittura è possibile anche pronosticare uno scenario ben peggiore per il club piemontese che potrebbe anche essere retrocesso in Serie B. Un’eventualità che fa tremare i tifosi bianconeri e tutto l’ambiente Juve e che riporterebbe il club in quel vortice esploso nel 2006 con Calciopoli, dove la Juventus si trovò a ripartire dal campionato cadetto.

Juventus, vogliono farlo davvero: rischio Serie B

Le sensazioni in casa bianconera non sono positive e neppure da parte degli addetti ai lavori.

Infatti, come riportato da ‘Tuttosport’, tira una brutta aria attorno alla Juventus: la Procura FIGC chiede altri 40 giorni di tempo per l’indagine “manovra stipendi” e starebbe ipotizzando una maxi richiesta per la vicenda stipendi. Potrebbe arrivare un’ulteriore penalizzazione ancor più pesante per i bianconeri. Per quanto riguarda, invece, il nuovo filone plusvalenze rischiano di più gli altri club italiani coinvolti. La vera domanda è: vogliono mandare la Juventus in Serie B?. La risposta è ancora difficile darla. Ciò che è certo è che la Juventus è in una situazione molto scomoda e potrebbe incappare in problematiche ben più gravi rispetto agli attuali 15 punti di penalizzazione in classifica che, al momento, significano esclusione dalle competizioni europee.