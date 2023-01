Marotta e il ritorno alla Juve: comunicazione ufficiale

Marotta e il ritorno alla Juventus. L’attuale ad dell’Inter esce allo scoperto in un’intervista: i dettagli.

L’attuale amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Tanti argomenti trattati compreso, il possibile, ritorno in bianconero.

Si è parlato, infatti, negli ultimi mesi di un possibile ritorno alla Juventus proprio dell’ex direttore sportivo, adesso, amministratore delegato dell’Inter. A svelare l’arcano ci ha pensato ufficialmente Marotta in persona. Andiamo a scoprire cos’ha detto in dettaglio.

Marotta fa chiarezza: “Torno in bianconero? Sono concentrato per contribuire a nuovi successi”

Marotta può tornare quindi in bianconero? Così, nell’intervista rilasciato al ‘Corriere della Sera’, ha risposto il diretto interessato: “Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi”. Una porta relativamente chiusa, quindi, al possibile ritorno alla Juventus visto che il suo percorso in nerazzurro a Milano sta comunque andando secondo le aspettative.

Ma oltre ai temi di un Marotta bis, Marotta ha parlato anche di quali sono i trofei a cui è più legato nella sua carriera, alla domanda, infatti, ha così risposto: “A quali trofei sono più legato? Il campionato di B vinto con la Sampdoria, il primo scudetto con la Juventus e il recente con l’Inter”. E poi l’ultima importante questione che ha sancisce una volta per tutte il legame stretto, attuale, con l’Inter.: “I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro”. Certamente un passato glorioso in maglia bianconera ma per il presente, Marotta, pensa di restare ancora a lungo tempo proprio con la squadra nerazzurra.