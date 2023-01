Calciomercato Juventus, firma da 45 milioni: blitz per l’erede

Per la Juventus è arrivato il giorno della vigilia del match con il Monza ma ci sono tanti argomenti di discussione in casa bianconera.

Quindici punti di penalizzazione hanno scombussolato la seconda parte della stagione della formazione allenata da Massimiliano Allegri, quantomeno in serie A. Dove il piazzamento Champions League sarà molto difficile, se non impossibile, da recuperare.

Riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni sarebbe davvero molto importanti anche per le casse societarie. Per questo motivo i bianconeri devono dare il massimo sul campo, con la speranza che il ricorso che sarà presentato possa ridurre o addirittura annullare la penalizzazione che gli è stata inflitta. Questi ultimi giorni del mese di gennaio però saranno incentrati sulle voci di calciomercato che non mancano di certo. E che coinvolgono in uscita diversi elementi della rosa. In entrata invece si guarderà soprattutto al futuro. Specie in alcune zone del campo ci sarà bisogno di ricambi giovani e di qualità.

Juventus, Pedro Porro verso il Tottenham: ecco perché

La priorità sembra riguardare soprattutto le fasce di difesa, sia a destra che a sinistra. Perché Cuadrado e Alex Sandro si stanno avvicinando alla conclusione del loro contratto e il loro rinnovo sembra essere più lontano. Ecco perché bisogna trovare al più presto delle alternative, anche se la concorrenza sembra essere spietata.

Si è parlato infatti anche di Pedro Porro, laterale dello Sporting Lisbona, come possibile innesto per la fascia destra. Un nome intrigante per molti, considerato il percorso di crescita avuto e i margini che ha ancora per essere un top player. “The Athletic” parla dell’offerta del Tottenham per il laterale, 45 milioni di euro che sono senz’altro una cifra di quelle che fa vacillare lo Sporting. Che si è già mosso per trovare il suo sostituto, mettendo nel mirino Bellerin del Barcellona. Un segnale che l’affare può decollare da un momento all’altro.