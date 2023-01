Calciomercato Juventus, fuga spaventosa e squadra stravolta: fa tutto Conte

Calciomercato Juventus, una fuga spaventosa alla fine della stagione. I giocatore starebbero cercando di andarsene. Fa tutto Antonio Conte

La situazione in casa Juventus non è sicuramente delle migliori. Sappiamo benissimo quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane, soprattutto se la Procura Federale dovesse spingersi oltre e chiedere ulteriori punti di penalizzazione.

Si spera ovviamente che le cose possano cambiare. Ma si è parlato pure di quello che potrebbe essere un cambio in panchina, con un Massimiliano Allegri che potrebbe essere sostituito da Antonio Conte. O da Zidane. Ma adesso ci focalizziamo sul futuro di Antonio che, al Tottenham, non se la sta passando benissimo. In piena lotta per un posto in Champions League, il tecnico italiano sta cercando in tutti i modi di spingere la proprietà a dargli dei rinforzi. Uno è arrivato, Dajnuma dal Villarreal, e si parla ancora di un nuovo interesse per Zaniolo negli ultimi giorni di mercato. Ma è in generale la situazione che non lascia tranquilli i tifosi degli Spurs. Con i tabloid inglesi che in ogni caso ci marciano sopra, sapendo benissimo che colpendo, in alcuni momenti, possono fare dei danni. Si punta il dito, ovviamente, su quello che è stato l’atteggiamento di Conte in queste ultime settimane: sempre all’attacco, contro tutto e contro tutti, e sempre alla disperata ricerca di giocatori per cercare di rientrare in corsa. Una cosa che a molti non sembra essere andata giù, tant’è che al tecnico viene additato un fatto. Quello che molti starebbero cercando una via d’uscita per lasciare la squadra.

Calciomercato Juventus, Conte stravolge il Tottenham

Con i colloqui per il rinnovo che sono stati chiusi da un poco di tempo e con la netta sensazione che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sarà addio, il modus operandi di Conte ha colpito molti suoi giocatori spiega senza troppi giri di parole teamtalk.com.

Che ha raccolto le voci di alcuni importanti opinionisti britannici che vanno tutti verso un’unica e sola direzione: “Conte non sta aiutando nessuno in questo modo”. Non solo la situazione di classifica pessima per quelli che erano gli obiettivi, ma anche un comportamento – forse dovuto al nervosismo del momento – che mette pressione e ansia ad un gruppo che potrebbe decisamente fare meglio. Non il massimo in poche parole. E allora ecco che potrebbe pure scattare la rivoluzione in seno agli Spurs. Un modo non elegante per dirsi addio. Ma Conte a questi strappi è abituato.