Juventus, screzio con Allegri: “Un mese fuori rosa”

È il giorno della vigilia della partita per la Juventus ma si continua a parlare anche di calciomercato in casa bianconera.

Domani la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena allo Stadium contro il Monza nel tentativo di ottenere tre punti e iniziare così la rimonta verso le migliori posizioni della graduatoria. Anche se riuscire ad agguantare il quarto posto al momento pare essere utopia.

I 15 punti di penalizzazione che sono stati inflitti alla Juventus hanno infatti allontanato Pogba e compagni dalla zona Champions League. Un piazzamento che garantisce non sono la vetrina europea ma anche degli introiti importanti. Che possono cambiare le strategie di calciomercato della società bianconera. I tifosi attendono con ansia di capire se in questi ultimi giorni di gennaio ci saranno o meno dei movimenti in entrata o in uscita. Perché le voci in tal senso non mancano di certo.

Juventus, il retroscena raccontato da Lemina

In ogni caso per la Juventus meglio concentrarsi adesso sulle vicende di campo. In queste ore è spuntato anche un retroscena che ha visto coinvolto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A raccontarlo – come si legge su Calciomercato.it – il centrocampista Mario Lemina.

In passato Lemina ha visto la maglia della Juve riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante, perso poi per il rientro di Marchisio. ” Non avevo problemi sul fatto che dovesse giocare, ma poi iniziai a non accettare di essere messo da parte. Poi durante un allenamento litigai con Allegri in campo, venivamo da una sconfitta e ho avuto l’impressione che avesse sfogato su di me tutta la frustrazione del momento. Non l’ho accettato e per un mese mi sono allenato da solo” ha detto. Lemina fu poi reintragrato, ha spiegato, grazie all’intervento dei “senatori” Bonucci, Chiellini e Buffon: “Ero molto contento che fossero dalla mia parte” sono le sue parole.