Rescissione e acquisto lampo: gratis alla Juventus, Allegri accontentato

Calciomercato Juventus, adesso l’opportunità è ghiotta. Può arrivare da subito e scegliere una vecchia opzione.

La situazione del giocatore, adesso, può clamorosamente rivederlo al centro del mercato. Già uno degli obiettivi concreti proprio della Juventus qualche stagione fa, adesso, può arrivare tramite rescissione. Sfida aperta con l’Herta Berlino.

Un vecchio pallino della dirigenza bianconera adesso potrebbe diventare concreto. Per diverso tempo il tema del centrocampista dalle caratteristiche offensive fu portante per la Juventus, un profilo su tutti sembrava in corda con i desideri di Allegri e che, adesso, potrebbe clamorosamente tornare al centro del mercato. Stiamo parlando dell’ex Real Madrid Isco.

Isco alla Juventus | Rescissione con il Siviglia

Dopo la rescissione di contratto proprio con il club spagnolo in cui stava giocando, il Siviglia, Isco è libero di firmare un nuovo contratto professionista. Il centrocampista spagnolo, a lungo tempo uno degli obiettivi prioritari della Juventus, adesso potrebbe diventare di nuovo protagonista proprio con il club di Allegri.

Allegri ha bisogno di talento a centrocampo e dopo la cessione di McKennie, Isco potrebbe figurare come il profilo ideale in tal senso. Un giocatore dalla propensione offensiva che lascia già pensare ad un buon supporto alle punte. Ma su di lui si muoverebbe, contemporaneamente ai bianconeri, anche l’Herta Berlino. Proprio il club tedesco avrebbe messo gli occhi sul talento spagnolo per costruire un’armata Champions per la prossima stagione. La scelta, dunque, sarà soltanto del giocatore stesso. Un desiderio che potrebbe diventare concreto dal momento in cui Isco è libero di firmare con una nuova squadra. Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Sport.es’, Isco prenderà una decisione definitiva proprio entro la prossima settimana.