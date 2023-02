Dal Tottenham alla Juventus: l’epilogo è clamoroso

Calciomercato Juventus, potrebbe ritornare in auge proprio per i bianconeri che befferebbero così l’ex Conte: i dettagli.

La situazione di un giocatore in particolare, adesso, desta parecchia attenzione. Sembrava cosa ormai fatta il suo passaggio in Inghilterra, al Tottenham, la squadra di Antonio Conte. Secondo l’ultima indiscrezione, però, la questione sponda Spurs potrebbe clamorosamente essere ridimensionata.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘The Athletic’, la squadra londinese, il Tottenham, potrebbe perdere la priorità su uno dei giocatori seguiti con grande interesse. Come scrivono infatti dal portale estero, gli ‘Spurs’, per la fascia, si erano orientati con grande volontà su Pedro Porro dello Sporting CP, profilo che, come detto poc’anzi, piace molto anche alla squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Pedro Porro | Conte superato

Secondo le ultime novità, riferite proprio nell’indiscrezione, la trattativa tra gli inglesi e i portoghesi si sarebbe arenata di fronte al rifiuto di questi ultimi per un’offerta non congrua alle aspettative iniziali. Ecco che dunque da Londra potrebbe partire una nuova offensiva per Dumfries e a quel punto la Juventus potrebbe tornare in carica proprio su Pedro Porro, giocatore che piace non poco alla squadra di Allegri. In tal senso si attendono novità importanti nei prossimi mesi visto che Porro risulta essere uno dei giocatori più ambiti in questo momento sul mercato anche vista la grande qualità dimostrata in campo fino adesso. Il Tottenham potrebbe lasciar perdere l’obiettivo prefissato concentrandosi, anche, sulla possibilità di arrivare all’esterno dell’Inter, ora libero di scegliere una nuova squadra. Staremo a vedere cosa succederà.