Calciomercato Juventus, si tratta ad oltranza: 45 milioni

Calciomercato Juventus, l’esterno seguito a lungo dai bianconeri sta per raggiungere Antonio Conte in Inghilterra.

L’aria è di nuovo tesa dalle parti della Continassa, a meno di ventiquattr’ore dalla fine del calciomercato. In attesa di capire se la Juventus effettuerà almeno un acquisto prima del suono del fatidico gong, Massimiliano Allegri avrà avuto tempo e modo di riflettere sulla partita di ieri pomeriggio con il Monza. Una sconfitta destinata a lasciare il segno.

Quella voglia di provare a ripartire che si era vista una settimana prima con l’Atalanta, a distanza di pochi giorni dalla mazzata dei punti di penalizzazione, contro i brianzoli non ve n’è stata traccia. L’allenatore livornese era visibilmente arrabbiato e provato a fine partita. Non ha fatto nomi ma dopo un primo tempo che definire disastroso sarebbe un eufemismo anche un “normalizzatore” come lui è abbastanza normale che arrivi a perdere la pazienza. Forse qualcuno ha accusato il contraccolpo. Ha avvertito la tensione per tutto quello che sta succedendo fuori dal campo. E che inevitabilmente ha ripercussioni anche sulla testa dei giocatori. Difficile, del resto, restare impassibili.

Allegri, intanto, in cuor suo si augura di poter accogliere un nuovo elemento nelle prossime ore, dopo l’ufficialità della cessione di McKennie al Leeds. Quasi certamente arriverà un esterno, un terzino che possa andare a sostituire Juan Cuadrado, che in questa stagione ha purtroppo passato più tempo in infermeria che in campo.

Non arriverà lo spagnolo Pedro Porro, giocatore che negli ultimi anni si è messo in mostra in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona e capace di giocare a tutta fascia. L’iberico, seguito a lungo anche dai bianconeri, sarebbe a un passo dal Tottenham, come riferisce tramite il suo profilo Twitter l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Porro non si è allenato con la squadra biancoverde, adducendo come motivo quello di essere immediatamente ceduto in Inghilterra. Un altro colpo in arrivo – gli Spurs sborseranno circa 45 milioni di euro – in una Premier League che ogni anno che passa diventa sempre più ambita.

Meeting still ongoing between Sporting and Tottenham for Pedro Porro. Talks continue in order to resolve the issues 🚨⚪️ #THFC

Can confirm again that Porro wasn’t training with the team — he only wants to join Tottenham. pic.twitter.com/29Kt3bVgqu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023