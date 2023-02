La Juventus ‘scarica’ Allegri: spunta la data dell’esonero

La Juventus scarica Massimiliano Allegri: la sentenza sembra essere già arrivata. E spunta anche la data del possibile esonero

La sconfitta contro il Monza potrebbe costare cara a Massimiliano Allegri. Non nell’immediato ovviamente, ma qualcosa si è rotto. Si è rotto anche per via delle parole del tecnico bianconero alla fine della partita che suonano come un atto di resa. Pensare alla salvezza. Questo non è concepibile.

Ok, la Juve adesso ha pochi punti, ma pensare di dover lottare per qualcosa che mai e poi mai si poteva immaginare è un altro conto. Nonostante tutto la Juve rimane la Juve, con una squadra costruita all’inizio della stagione per altri obiettivi. Diversi, diametralmente opposti a quella che è la graduatoria odierna. Non si può pensare alla salvezza nonostante la classifica, non si può pensare alla salvezza con questa squadra. Inutile girarci intorno, ancora una volta. Qualcosa si è rotto davvero e forse in maniera totale senza possibilità di costruirci nulla di nuovo e di credibile.

La Juventus scarica Allegri, addio a fine stagione

Da sempre più ore si parla di un addio alla fine della stagione. E, a conferma di questo, è arrivato anche il Tweet dello Speaker di Radio105, Edoardo Mecca, che tutti noi conosciamo come un vecchio cuore bianconero.

Oltre all’ironia, visto che ha anche scritto “Cosa avete fatto ieri senza Serie A”, Mecca ha anche twittato: “È inutile che vi infervoriate tanto. A fine stagione Allegri non sarà più l’allenatore della Juve“. Parole che ovviamente profumano di sentenza visto che lo stesso Mecca partecipa spesso anche a Juventibus su Twitch. Insomma, qualcosa saprà. Oppure l’avrà buttata lì, tanto per dire. Noi pensiamo sia la prim soluzione. Andiamo su quella.