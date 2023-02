Calciomercato Juventus, affare fatto: 15 milioni in estate

Il calciomercato di fatto non finisce mai. Si è chiusa la finestra dei trasferimenti invernali ma già si deve guardare a quel che può accadere in estate.

La Juventus deve affrontare al massimo questa seconda parte della stagione. E’ vero che la penalizzazione che è stata inflitta ai bianconeri ha spento i sogni di un piazzamento Champions, ma gli uomini di Allegri non possono darsi per vinti. Devono cercare di fare più punti possibili aggrappandosi poi all’esito del ricorso che potrebbe ridare speranze di quarto posto.

Fari puntati dunque sul prossimo impegno contro la Lazio in Coppa Italia, un crocevia importante. Senza dimenticare poi l’Europa League che rappresenta comunque un obiettivo molto importante da inseguire per Vlahovic e compagni. Nel frattempo la dirigenza sarà chiamata a lavorare in ottica futura per garantire nella prossima stagione una rosa che possa far bene e porsi nuovi traguardi di vittoria.

Juventus, Pellegrini si accasa alla Lazio di Sarri

In queste ultime ore il club si è trovato a gestire anche quei giocatori che sono sotto contratto con la Juventus ma che si trovano attualmente impegnati con altre maglie. E’ il caso ad esempio di Luca Pellegrini, che non ha trovato lo spazio che desiderava con l’Eintracht Francoforte.

Il laterale sinistro dunque ha deciso di tornare a giocare in serie A, con la speranza di riuscire a conquistare un posto da titolare. Pellegrini ha infatti accettato la corte della Lazio di Maurizio Sarri, che lo prende in prestito con diritto di riscatto in estate già fissato a 15 milioni di euro. Sicuramente una operazione in uscita che potrebbe portare un discreto tesoretto da poter poi reinvestire su altri obiettivi.