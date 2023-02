Calciomercato Juventus, scelto il successore di Allegri: non è Conte

Calciomercato Juventus, sembra che il grande successore sia pronto ad arrivare ma non è così scontato come si pensa.

Il successore di Allegri potrebbe già arrivare dalla prossima stagione ma non è quello che tutti si aspettano.

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, ancora. La sua attuale situazione al Tottenham è precaria e a fine stagione il tecnico italiani potrebbe lasciare proprio l’Inghilterra. Si è parlato di Juventus ma da ‘TVPLAY’ si è parlato di un altro importante e sempre più possibile ritorno.

Calciomercato Juventus, Gasperini per il dopo Allegri

Come, infatti, ha comunicato il giornalista Emanuele Gamba sul programma di ‘Calciomercato.i’t, Tv Play, la sentenza sul nuovo allenatore è arrivata. Secondo, infatti, il noto giornalista la scelta dell’attuale tecnico dell’Atalanta sarebbe quella giusta per diversi motivi.

In primis, sappiamo, che Gasperini ha una buonissima gestione dei giovani, già ne abbiamo avuto modo di vedere proprio con l’Atalanta in questi anni. Un tecnico che per diverso tempo con la squadra lombarda ha saputo dare risultati stupefacenti e che, adesso, sarebbe già pronto per il grande ritorno alla Juventus, laddove allenò proprio le giovanili del club. Ecco, di conseguenza, quello detto proprio da Gamba a tal proposito e sull’eventualità della scelta di Gasperini come sostituto di Allegri: “Se la Juve deve ridimensionarsi pesantemente, sarebbe logico ripartire da uno come Gasperini. SE, invece, ci fossero ancora ambizioni, allora andrebbero bene Allegri e Conte, anche se ci sono da considerare i costi del tecnico del Tottenham e il veto di John Elkann”. Un veto che, secondo il giornalista, non renderebbe possibile il grande ritorno di Antonio Conte preferendo la fattibilità dell’operazione Gasperini.