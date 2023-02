Calciomercato Juventus, colpo Capitale: accordo a un passo

Calciomercato Juventus, trattativa ben avviata per il difensore che entro stasera dovrebbe rientrare in Italia.

Tre ore scarse di trattative. Poi il mercato invernale chiuderà i battenti, salutando e dando appuntamento a tutti alla prossima estate. Il tempo per poter sistemare le varie rose, insomma, è quasi terminato. La Juventus, sulla falsariga delle altre big del calcio italiano, non ha ancora ufficializzato un movimento in entrata degno di nota.

La sensazione è che a questo punto difficilmente avverrà qualcosa di eclatante. Il club bianconero in mattinata ha provato a far rientrare l’esterno sinistro Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna, trovando una ferma opposizione da parte della società felsinea. Il giocatore, dunque, resterà in Emilia almeno fino a giugno. Ma se i rossoblù hanno detto un categorico no per quanto riguarda il ritorno anticipato dell’ex Genoa nonostante l’arrivo del greco Kyriakopoulos dal Sassuolo, l’Eintracht Francoforte sembra essersi deciso a dare l’ok per il rientro in Italia di Luca Pellegrini. Ceduto a titolo temporaneo al club tedesco la scorsa estate, il terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Roma è finito da tempo nel mirino della Lazio. Richiesto espressamente dal tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, la Lazio ha praticamente chiuso per Pellegrini

Pellegrini in Germania non ha trovato molto spazio ed è stato limitato anche da alcuni problemi fisici. Ecco perché sarebbe un’operazione gradita a tutti. All’Eintracht, alla Juventus ed alla Lazio. E chissà che in questo modo i bianconeri possano ammorbidire la posizione della società capitolina su Sergej Milinkovic-Savic la prossima estate.

Insomma, secondo Sky Sport queste sono ore decisive per l’approdo, via Torino, di Pellegrini a Formello. La trattativa è in ogni caso ben avviata e si sta solo aspettando che la Lazio sistemi la questione Fares. Il difensore della nazionale algerina dovrebbe finire in Turchia, all’Alanyaspor, ma il mercato da quelle parti resterà aperto ancora per qualche giorno rispetto a quello dei principali campionati europei.