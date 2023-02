Calciomercato Juventus, sogno interrotto sul più bello: se ne va da Conte

Calciomercato Juventus, è saltato tutto sul più bello: adesso per il futuro dell’ex obiettivo bianconero potrebbe essere a Londra.

Sogno interrotto. Già, perché il suo approdo a sorpresa in Germania si era immediatamente trasformato nella favola più bella di questo mercato invernale. L’uomo delle cinque Champions League, svincolato da qualche settimana, aveva accettato la proposta di in club che prima del 2019 non aveva mai messo piede in Bundesliga.

Stiamo ovviamente parlando di Isco, ex centrocampista del Real Madrid, reduce da una esperienza tutt’altro che entusiasmante al Siviglia, e del suo trasferimento all’Union Berlino, attualmente la seconda forza del massimo campionato tedesco dietro al Bayern Monaco. Era tutto fatto per l’approdo del 30enne – grande protagonista delle memorabili stagioni dei Blancos tra il 2014 e il 2022 – in biancorosso ma sul più bello non se n’è fatto nulla. Tutto saltato. A poche ore dalla chiusura del calciomercato (in Germania ci si ferma in anticipo rispetto ad altri paesi europei). Le motivazioni? Sarebbero di natura prettamente contrattuale. L’Union, subito dopo le visite mediche di rito, avrebbe cambiato le carte in tavola, apportando delle modifiche alle condizioni concordate in precedenza.

Calciomercato Juventus, Isco sedotto e abbandonato dall’Union Berlino

Pare che per fargli posto in rosa, come hanno svelato i cronisti di Relevo, bisognasse liberare un giocatore importante. Cosa impossibile da fare a poche ore dalla fine del mercato. Perciò niente da fare. Isco, in passato seguito anche dalla Juventus, non approderà all’Union Berlino.

E adesso? L’ex Real è di nuovo un “disoccupato”. Secondo Sky Sport Uk, tuttavia, sembra che su di lui abbia chiesto informazioni il Tottenham di Antonio Conte. In Inghilterra il mercato chiude alle 23 (ora italiana) e gli Spurs potrebbero farci un pensierino, anche se un trequartista come lui farebbe molta fatica a trovare un posto nel 3-4-3 del tecnico salentino. Per capire quale sarà il futuro di Isco, dunque, bisognerà attendere qualche ora.