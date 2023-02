Calciomercato Juventus, la nuova furia ceca: UFFICIALE l’acquisto dell’attaccante

Calciomercato Juventus, il contratto è stato depositato in Lega: l’innesto è ufficiale. Preso un attaccante dallo Slavia Praga

Nel mezzo della bufera dopo la pubblicazione delle motivazioni che hanno portato al meno quindici in classifica, la Juventus riesce qualche colpo anche a piazzarlo. Ovviamente trattative minori al momento, sperando in quello che potrebbe essere un futuro più roseo.

Tutto passa dal ricorso e anche dall’altro processo che dalla fine di marzo attende la Vecchia Signora. Ci sarà tempo, comunque, anche per pensare a questo. Adesso pensiamo a quello che la società, anche in ottica futura, sta riuscendo a fare in queste ultime ore di mercato. Stasera alle 20 si chiudono le trattative e dopo aver piazzato Mckennie che da ieri sera è ufficialmente un giocatore del Leeds, la Juve ha depositato in Lega il contratto di un attaccante.

Calciomercato Juventus, preso Sosna

Parliamo di Adam Sosna, attaccante classe 2007, che arriva dallo Slavia Praga. Dopo Di Biase, un altro 17enne di belle speranze che da ieri è ufficiale, anche l’attaccante 16enne è un nuovo innesto della società piemontese.

Sosna è un nazionale di categoria e può giocare sia a destra che a sinistra nel reparto avanzato. Ovvio che è stato preso per le giovanili, ma vedendo quello che la Juve sta facendo adesso, con tanti giovani che ogni domenica sono lanciati in campo da Allegri, è normale pensare che qualora riuscisse a dimostrare subito le sue qualità, potrebbe presto iniziare ad allenarsi con i grandi. In ogni caso si tratta ovviamente di un colpo che guarda al futuro. Quel futuro che purtroppo adesso non è roseo. Ma chissà, si spera nella giustizia.