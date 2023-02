Calciomercato Juventus, addio last minute: ma un affare è già saltato

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera adesso lo cede ma blocca anche la cessione di un altro pupillo: i dettagli.

Un mercato che non si interrompe nei giovanissimi e adesso i bianconeri fanno il punto della situazione. Come sottolinea anche il giornalista ‘Giovanni Albanese’, in casa bianconera si sono sbloccate per due operazioni.

La prima riguarda il giovanissimo della Next Gen bianconera. Come, infatti, viene sottolineato dallo stesso Albanese, il giocatore è pronto al prestito nella squadra toscana. Mentre, invece, l’altro giocatore non andrà via e resterà in bianconero fino alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, Zuelli al Pisa mentre Stramaccioni rimane

In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Si punterà, molto, sui giovani. Il reparto dei giovanissimi è ciò che attualmente sembra interessare la nuova dirigenza. Pertanto, adesso, il valore aggiunto partirà proprio dalle next gen bianconera, la squadra dove molti dei giovani anche presenti adesso in rosa di Allegri, sono partiti.

Due operazioni proprio in questo criterio sono già state attuate. Come sottolinea, infatti, lo stesso Albanese, il giovane Zuelli è pronto ad andare in prestito al Pisa mentre per quanto concerne il futuro di Stramaccioni non ci sarà nessuna cessione. Il giocatore è pronto a rimanere ancora in bianconero e chissà, fino ad aspettare la possibile chiamata in prima squadra, laddove, appunto, molti dei giovani sono già presenti. Basti pensare già solo ai vari giocatori schierati da Allegri nelle ultime uscite tra campionato e coppa. Suggestioni che non lasciano dubbi, adesso, la Juventus ci crede e vuole portare avanti questa filosofia così da avere un buon progetto dalla quale ripartire.