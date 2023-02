Vlahovic ha rotto con la Juventus: “Chiederà la cessione”

Vlahovic ha rotto con la Juventus, l’attaccante serbo è di nuovo al centro di rumors di mercato. Si moltiplicano le voci dalla Spagna.

Dusan Vlahovic è l’asso nella manica che Massimiliano Allegri si tiene ben stretto in vista di una seconda parte della stagione che per adesso sembra essersi tinta di grigio. L’infortunio patito nella gara contro il Monza da Arek Milik – il polacco ne avrà per almeno un mese – chiama in causa l’attaccante serbo acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 80 milioni di euro. Una delle operazioni in entrata più costose di sempre.

Serviranno i suoi gol per permettere alla Signora di recuperare posizioni dopo la pesante penalizzazione di quindici punti inflitta dalla Corte federale d’appello per la vicenda plusvalenze. La Juve in questo momento è a metà classifica, lontanissima da quello che è l’obiettivo minimo – la qualificazione alla prossima Champions League – e rischia di restare fuori dall’Europa. Soprattutto se dovessero arrivare altre penalizzazioni. La sconfitta con i brianzoli è stato come buttare benzina sul fuoco. Uno scivolone inaspettato dopo la bella reazione con l’Atalanta che ha mandato su tutte le furie Massimiliano Allegri. Ecco perché da Vlahovic – ma non solo – ci si aspetta qualcosa in più nelle prossime partite.

Vlahovic ha rotto con la Juventus, da Madrid sicuri: “A giugno chiederà di essere ceduto”

Il centravanti nativo di Belgrado è rientrato proprio nella gara di domenica dopo un lungo stop per via della pubalgia. Un problema fisico che l‘ha condizionato durante tutta la prima parte della stagione e non gli ha permesso di essere titolare con la Serbia in Qatar.

Come ha recentemente spiegato in un’intervista, Vlahovic ha bisogno di ritrovare i gol, l’unica cosa che gli dà soddisfazione. Senza quelli sarà complicato rinsaldare i legami con la Juventus. Qualcosa infatti sembra essersi rotto. O meglio, non c’è più quell’entusiasmo che invece c’era nei primi mesi. Non a caso in questa sessione di mercato che sta per concludersi si sono moltiplicate le voci di mercato sull’ex attaccante viola. L’ultima arriva dalla Spagna. Stando a quanto riporta Defensa Central, infatti, l’entourage di Vlahovic avrebbe sondato anche la pista Real Madrid, ma i Blancos non avevano intenzione di fare un’operazione così importante a gennaio, preferendo dunque aspettare giugno. Secondo MadridistaReal, infatti, in estate il giocatore “chiederà la cessione”.