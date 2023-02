Assoluzione Juventus, i dati sono ufficiali: così la sentenza è stravolta

Assoluzione Juventus, i dati sono ufficiali. In questo modo la sentenza che ha affibbiato quindici punti di penalizzazione è stravolta

Ci sono dei dati, così come riportati da TuttoJuve.com, che potrebbero ribaltare la sentenza contro la Juventus e che ha portato i bianconeri a prendersi quindici punti di penalizzazione in classifica.

Numeri, non opinioni o fatti. Numeri. Che sono evidenti e che sono sotto gli occhi di tutti. Bene: alla Juventus sono stati contestati 80 milioni di euro in 3 esercizio commerciali: in pratica la media è quella su un totale di 1700milioni di fatturato. Una percentuale ridicola, poco più del 4 (4,7% per la precisione), che è decisamente marginale rispetto anche a quelli che sono stati gli aumenti di capitale della società bianconera nel corso di questi anni. C’è però un altro fatto, che è evidentemente collegato a questo, che fa porre delle domande a tutti. Anche a chi ne capisce poco di conti e di bilanci. Insomma, alla Juve vengono contestati poco più di 80 milioni di euro di plusvalenze in questi tre anni. Numeri che come detto sono una piccolissima percentuale di tutte le altre voci che compongono il bilancio. Poco più di 80 milioni suddivisi in questo modo: 26 milioni il primo anno, 19 milioni il secondo, 40 milioni il terzo, ovviamente stiamo arrotondando. Ma rimangono in ogni caso dei numeri marginali che non possono sicuramente alterare alcuni fatti, come quelli contestati dalla Procura, che ha sottolineato come la Juve ha fatto in modo di alterare i conti per poter prendere dei calciatori e non cercando di ripianare le perdite rimanendo ferma sul mercato. Insomma, non è che la linea regga del tutto. E poi ci sono altri dati che potrebbero ribaltare la situazione.

Assoluzione Juventus, gli altri dati

Partiamo da un fatto, ha pagato solamente la Juventus nonostante ci fossero altri club coinvolti. “Il Genoa è stato assolto, ma l’operazione che riguarda la Juventus, con Portanova e Petrelli, riguarda anche il Genoa con Rovella, quindi, sono operazioni equiparabili” spiega ancora il sito. Che sottolinea come i 18 milioni che pesano poco per la Juve, per la società ligure hanno un impatto al bilancio, ovviamente equiparato al proprio fatturato, del 23%.

Le operazione fatte con la Sampdoria invece, per i blucerchiati hanno un impatto pari al 10%, mentre quelle con il Pescara 11,6%. Insomma, le cifre non tornano, e sono ovviamente a “favore” della Juventus. Ma come al solito a pagare sono solamente i bianconeri.