Ritorno già scritto e restyling totale: nuovo tecnico alla Juve, l’alba di una nuova era

Ultimi frammenti di calciomercato per questa finestra invernale dei trasferimenti anche per la Juventus di Allegri.

Dopo aver ceduto il centrocampista americano McKennie al Leeds questo ultimo giorno di mercato andato in archivio è stato comunque ricco di rumor e voci per quanto riguarda la squadra bianconera. Che comunque sta già guardando inevitabilmente al futuro.

Le maggiori trattative per rinnovare l’organico la Juventus le imposterà nel corso della prossima estate, con diversi obiettivi che sono già stati messi nel mirino. Nel frattempo bisogna dare il massimo da qui alla fine della stagione. Arrivare al quarto posto in classifica è diventato molto complicato a causa della pesante penalizzazione che è stata inflitta agli uomini di Allegri. Tuttavia non bisogna affatto dimenticare che ci sono anche l’Europa League e la Coppa Italia che sarebbero due trofei molto importanti da portare a casa per rendere questa stagione decisamente meno amara.

Juventus, in estate si preannunciano molte novità

Alla fine dei giochi sarà tempo di valutazione per tutti, nessuno escluso. Bisognerà portare a casa dei risultati e cercare di costruire un nuovo ciclo. Con Allegri in panchina? Non è scontato, perchè in ogni caso rimangono in piedi le voci del possibile ritorno di Conte.

L’allenatore del Tottenham pare destinato a chiudere la sua avventura con gli Spurs e sarebbe pronto a tornare in Italia. L’estate sarà ricca di movimenti in chiave mercato e non potrebbe del resto essere altrimenti. Diversi giocatori dell’attuale rosa sono in scadenza di contratto e un nuovo accordo pare lontano. Ecco perchè bisognerà investire sui giovani. Sempre più probabile il ritorno di Cambiaso dal Bologna. L’esterno sinistro dovrebbe rientrare a Torino per essere protagonista in bianconero. Si guarderà poi al mercato dei parametri zero, sempre ricco di occasioni. Insomma la prossima estate potrebbe essere solo l’inizio di una nuova era per la Juventus.