Triplo schiaffo alla Juventus: li prendono senza spendere un euro

Triplo schiaffo alla Juventus, l’attenzione è ora rivolta a quei giocatori che si libereranno gratis la prossima estate.

Si è chiuso ieri un calciomercato che per quanto riguarda la Serie A non ha riservato molti botti. Anzi, erano diversi anni che i club del massimo campionato non spendevano così poco nella sessione invernale. La finestra dei trasferimenti come “termometro” di un sistema calcio che avrebbe bisogno di riforme strutturali per poter tornare a competere con le altre grandi leghe europee. La Premier League, ad esempio.

In Inghilterra si è speso tantissimo nel mese di gennaio. Cifre record che hanno marcato ulteriormente le differenze con il nostro campionato. L’ha sicuramente fatta da padrone il Chelsea, che ha sborsato oltre 300 milioni di euro per rinforzare la rosa a disposizione di Graham Potter, attualmente impantanato a metà classifica e con il serio rischio di non giocare la Champions League il prossimo anno. Numerose anche le uscite: quella che ha fatto più rumore è stata quella del centrocampista italo-brasiliano Jorginho, accasatosi ai cugini dell’Arsenal per 12 milioni di sterline. Non poche per un giocatore che andrà a scadenza il prossimo giugno. L’ex Napoli, infatti, era anche un obiettivo della Juventus.

I Gunners, così come molte altre squadre inglesi, hanno preferito adottare un profilo più basso, pensando all’estate e al mercato dei parametro zero, che solitamente riserva tante occasioni. Secondo quanto riporta il media anglosassone Express, l’Arsenal ha già in mente quali sono le operazioni da portare a termine nel prossimo mercato estivo.

I londinesi, attualmente in corsa per diventare campioni d’Inghilterra, potrebbero battere sul tempo la Juventus, assicurandosi altri tre potenziali obiettivi bianconeri. Uno di questi è il centrale Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, che alla fine è rimasto in Germania. L’altro è Youri Tielemans, centrocampista del Leicester che tra qualche mese sarà sicuramente uno dei più ambiti in circolazione. Infine l’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha, altro potenziale free agent in passato accostato pure ai bianconeri.