Calciomercato Juventus, blitz ufficiale: affare da 40 milioni

Calciomercato Juventus, il club catalano ha gettato la maschera ed è pronto a aprire il portafogli per assicurarsi il gioiellino.

Il mercato invernale si sarà pure concluso, ma la verità è che quando c’è da andare in cerca di nuove leve i club non si fermano mai per davvero. Tant’è che la Juventus guarda già al futuro e ai possibili nuovi nomi da assoldare in vista della prossima sessione.

Ce n’era uno in particolare nel radar bianconero, ma una mossa dell’ultima ora potrebbe avere scombinato i piani della società. È da tempo che la Signora è interessata ad un giovanissimo bomber di origini brasiliane. Non è neanche l’unica ad averlo adocchiato, a dirla tutta. Vitor Roque dell’Athletico Paranaense, è di lui che parliamo, ha la stoffa del campione e tutte le carte in regola per far bene, al netto della sua giovane età.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a fare follie per Vitor Roque

Ha 18 anni appena, ma è già nel mirino dei club più esclusivi. Oltre alla Juventus hanno messo gli occhi su di lui Chelsea, West Ham e Psg. Le cose si sono però complicate nelle ultime ore, con una squadra che ha battuto tutti sul tempo nel tentativo di bloccare Roque e di assicurarsi la sua presenza in blaugrana non appena possibile.

Si tratta del Barcellona, che secondo il Mundo Deportivo sarebbe già pronto a chiudere un affare da 40 milioni pur di accaparrarsi questo gioiello. Sanno bene però i catalani che devono fare in fretta: la concorrenza è spietata, come riporta Calciomercato.it, e Roque è un bocconcino che fa talmente gola che davvero non c’è un solo minuto da perdere. Con buona pace della Juventus, che lo sognava a occhi aperti, e degli altri club a lui interessati.