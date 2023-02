Calciomercato Juventus, l’acquisto della discordia: esonero lampo, cosa è successo

È già tempo di pensare alla prossima sessione di calciomercato che ci sarà in estate per una Juventus intenzionata a fare diversi cambiamenti.

Questo mese di gennaio si è chiuso senza particolari sussulti per l’undici allenato da Massimiliano Allegri, che ha ceduto il centrocampista McKennie al Leeds, senza però accogliere in squadra alcun nuovo giocatore. Ogni discorso è stato rimandato al futuro.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus dovrà trovare sul mercato diverse pedine, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Sono diversi i nomi che sono stati appuntati sul taccuino degli obiettivi da parte della dirigenza e ci si dovrà muovere senz’altro con un largo anticipo se si vorrà bruciare la concorrenza. Ogni valutazione sui giocatori attualmente in forza dalla squadra sarà effettuata però solamente a bocce ferme, quando si saranno conclusi gli impegni sul campo da parte di una Juventus che vuole rimanere comunque ambiziosa e vincente.

Juventus, Tuchel non voleva Zakaria al Chelsea

Con il calciomercato chiuso emergono diversi retroscena che riguardano non solo il calcio italiano. In Inghilterra ad esempio si sta parlando di quanto avvenuto nei mesi scorsi in casa Chelsea. Con un rumor che coinvolge, seppur indirettamente, anche la Juventus.

Secondo il Times, il Chelsea ha licenziato Tuchel a settembre per la sua reazione furente all’aver contrattato Zakaria a centrocampo, in quanto in disaccordo con una politica selvaggia di acquisti. Vedo Tuchel prontissimo per la Serie A — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 2, 2023

“Secondo il Times, il Chelsea ha licenziato Tuchel a settembre per la sua reazione furente all’aver contrattato Zakaria a centrocampo, in quanto in disaccordo con una politica selvaggia di acquisti” ha scritto il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter riportando quanto pubblicato dal tabloid d’Oltremanica. Zakaria ha giocato con il contagocce in questa stagione, solo 4 presenze con gli inglesi in Premier e una (ma con gol) in Champions League.