Calciomercato Juventus, offerta rifiutata: colpo gobbo Scanavino

Calciomercato Juventus, le trattative per il rinnovo del contratto stanno continuando a oltranza. Ma c’è il primo no.

La vittoria con la Lazio ha permesso alla Juventus di staccare un pass per la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri si giocheranno l’ultimo atto di Roma contro gli acerrimi rivali dell’Inter, in quella che sarà una sorta di rivincita dell’ultima finale.

Un successo era quello che serviva per scrollarsi di dosso le negatività degli ultimi giorni. Dalla pesantissima sconfitta di Napoli, una mazzata per le rinnovate ambizioni di scudetto della Signora, alla sentenza della Corte federale d’appello che ha inflitto 15 punti di penalizzazione al club in merito al processo per le plusvalenze. Per questo la rete di Bremer ha consentito a Massimiliano Allegri di prendere una bella boccata d’ossigeno. La Coppa Italia diventa un obiettivo prioritario nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a raggiungere l’Europa attraverso il campionato. Chiesa e compagni ora sono chiamati a svoltare anche in Serie A, dove c’è da voltare pagina dopo la sconfitta interna con il Monza.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto ha detto no alla prima proposta del Barcellona

Contro i biancocelesti è apparsa evidente la voglia di reagire dei giocatori bianconeri. Pur non giocando una partita perfetta, a molti è piaciuto l’atteggiamento con cui hanno approcciato la gara. Ha esultato anche la nuova dirigenza, che oltre alle vicissitudini giudiziarie con cui la società sta facendo i conti, prova timidamente a pensare a quelle che saranno le prossime mosse di mercato.

L’amministratore delegato Scanavino resta vigile sui giocatori che a giugno si libereranno gratis dai propri club. Uno di questi e Sergi Roberto, che è in trattativa con il Barcellona per il rinnovo del contratto. Stando a quanto riportato ieri dal quotidiano catalano Sport, sembrava tutto fatto. Ma oggi, a quanto pare, qualcosa deve essere andato storto. Secondo il giornalista vicino al Barça Reshad Rahman, l’agente del terzino sinistro blaugrana avrebbe rifiutato la prima offerta. Le negoziazioni, tuttavia, continuano a spron battuto.