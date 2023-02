L’allarme Pogba è sempre più fragoroso: slittano i tempi di recupero

L’allarme Pogba non accenna a diventare meno fragoroso: slittano ancora i tempi di recupero del francese. L’annuncio è di Massimiliano Allegri

Doveva giocare ieri sera, contro la Lazio, in Coppa Italia. Ma Allegri il giorno prima in conferenza stampa ha detto che un indolenzimento muscolare lo ha messo di nuovo ko. Un problema comunque che almeno sulla carta doveva essere risolvibile in poco tempo. Ma sappiamo benissimo che quando le cose girano storte, e quando di mezzo c’è un percorso lunghissimo per il recupero, allora non tutto sempre va per il verso giusto.

L’allarme Pogba non accenna a diventare meno fragoroso. Anzi, il rumore si amplifica, in maniera netta, importante. E la Juve così come vi abbiamo raccontato ieri, inizia seriamente a interrogarsi sul futuro del centrocampista francese che ha un contratto con i bianconeri fino al 2026. Ancora non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione, come Godot, che tutti lo attendono e non arriva mai. Un nomignolo che il compianto avvocato aveva dato a Del Piero, che era rientrato dall’infortunio e che non riusciva a ritrovare la via della rete.

L’allarme Pogba si amplifica, l’annuncio di Allegri

Ovvio che con la prossima partita in programma martedì sera a Salerno e con un infortunio di lieve entità, tutti si aspettavano che Pogba potesse essere a disposizione per la prossima gara di campionato, quella di martedì prossimo a Salerno. Ma Allegri a Sky ha gelato tutti. Ecco il suo annuncio.

“Difficile sia a disposizione per Salerno. È una settimana che fa poco o niente dopo il test congiunto, speriamo di averlo il più presto possibile. Quando ci sono questi infortuni bisogna avere pazienza. E noi lo aspettiamo”. Parole che alimentano l’allarme, parole che alimentano i dubbi su una sua permanenza alla fine della stagione. Vedremo quello che succederà e vedremo, inoltre, se il francese riuscirà a debuttare nel corso di questa stagione. Al momento i minuti sono zero.