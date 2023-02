Calciomercato, Juve-Milinkovic: fumata bianconera, beffa da 60 milioni

Un’altra big bianconera si fionda su Milinkovic-Savic: 60 milioni per strapparlo alla Lazio e Juventus beffata

La Juventus non è riuscita a portare a termine nessuna operazione in entrata in questa sessione invernale di calciomercato e dovrà cercare di andare avanti con le risorse che ha a disposizione, almeno fino al termine di questa stagione.

Le questioni extra-campo hanno limitato notevolmente i movimenti di mercato in entrata della ‘Vecchia Signora’ che si è dedicata solo alle cessioni, in particolare quella di Weston McKennie in Premier League, al Leeds United. La Juventus aveva inserito in lista diversi grandi nomi, soprattutto per le fasce, in vista degli addii quasi certi di Juan Cuadrado e Alex Sandro, ormai in scadenza di contratto a giugno. Uno su tutti Alejandro Grimaldo, terzino destro del Benfica, anche lui in scadenza a fine stagione. I punti di penalizzazione hanno spostato l’attenzione dal mercato ma in estate il club bianconero non ha intenzione di farsi trovare impreparato.

Juventus, si inserisce il Newcastle per Milinkovic-Savic

Uno dei pallini della Juventus, ormai da diverse stagioni, è Sergej Milinkovic-Savic. Il top player serbo è in scadenza con la Lazio a giugno 2024 e non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Il patron biancoceleste Claudio Lotito è consapevole delle tante richieste per il suo big. Con il rinnovo ancora distante, deve valutare l’opzione di venderlo in estate per incassare una buona cifra dalla sua cessione. Oltre alla Juventus, le principali richieste per il ‘Sergente’ arrivano dalla Premier League. In particolare dal Newcastle che ha ormai grandi ambizioni con la nuova società e punta a diventare una squadra di punta della lega. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, la Lazio sarebbe intenzionata a convincere il serbo a rinnovare.Qualora, però, non arrivasse un accordo nei prossimi mesi, la Lazio potrebbe sacrificarlo a giugno anche per 50-60 milioni di euro, una cifra inferiore a quella richiesta negli scorsi mesi e piuttosto abbordabile per le ‘Magpies’. La Juventus continua a tenere viva la suggestione Milinkovic, ma è consapevole che al momento non ha le possibilità economiche per contrastare una potenza come il Newcastle.

Qualora la sentenza della Corte Federale venisse confermata, i bianconeri si ritroverebbero fuori anche dalle coppe europee. Questo costringerebbe la squadra bianconera a ridurre le spese e a dedicarsi a un mercato low-cost, senza la possibilità di arrivare a grandi nomi.