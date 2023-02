Scherzetto giallorosso, erede Di Maria saltato: colpaccio last minute

Calciomercato Juventus, dalla Turchia rimbalza un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare i piani dei bianconeri.

Neanche il tempo di metabolizzare l’importante successo ottenuto in Coppa Italia contro la Lazio che per la Juventus è già tempo di guardare all’impegno in Campionato contro la Salernitana. All’Arechi, come ammesso dallo stesso Max Allegri nei giorni scorsi, si profila un vero e proprio scontro diretto. Alla luce della penalizzazione in classifica, infatti, Di Maria e compagni non possono più permettersi passi falsi.

Nelle ultime tre apparizioni in Serie A, del resto, gli uomini di Allegri hanno conquistato soltanto un punto. Un trend che chiaramente bisognerà invertire per ritrovare la rotta e provare a rialzare una stagione ormai compromesso. Il fatto che la Juventus a gennaio non abbia praticamente fatto mercato in entrata è una testimonianza piuttosto tangibile del periodo di grave difficoltà che sta attraversando la “Vecchia Signora”. In estate, ad esempio, si potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione, con il rebus Di Maria che andrà chiaramente sciolto.

Calciomercato Juventus, Pulisic sempre più in orbita Galatasay

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro del “Fideo” non è stato ancora affrontato. L’idea di un rinnovo è al momento congelata, anche perché il fuoriclasse argentino percepisce oltre 7 milioni di euro netti a stagione. Cifra che, al momento, la “Vecchia Signora” non avrebbe alcuna intenzione di mettere nuovamente sul piatto. A quel punto, però, i bianconeri sarebbero costretti ad intervenire nuovamente sul mercato per provare a chiudere un’altra operazione, a costi relativamente contenuti.

Non è un caso che nelle scorse settimane, dunque, il profilo di Pulisic sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus. Lo statunitense del Chelsea, complice il mercato faraonico di cui si sono resi protagonisti i Blues, potrebbe partire a stretto giro di posta. Sondato da Juve e Milan, però, Pulisic potrebbe alla fine approdare in Turchia. Secondo quanto riferito da fichajes.com, infatti, il Galatasaray sarebbe pronto a chiudere l’affare nei prossimi giorni, prima della scadenza della dead-line della sessione invernale di calciomercato turca, fissata l’8 febbraio.