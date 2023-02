Calciomercato Juventus, firma fino al 2028: game over senza appello

Non si può far altro che pensare al calciomercato estivo in casa Juventus dopo che gennaio non ha riservato volti nuovi per mister Allegri.

L’allenatore bianconero affronterà questa seconda parte della stagione senza nessun acquisto ma anche senza un prezioso jolly come McKennie. Il centrocampista Usa infatti ha scelto il Leeds in Premier League come sua nuova destinazione. La dirigenza juventina però non sta certo con le mani in mano.

Nel corso della prossima estate per forza di cose dovranno arrivare a Torino diversi volti nuovi. Non potrebbe essere altrimenti visto che tanti giocatori sono destinati a lasciare la squadra, alcuni anche per la fine del loro contratto. Ecco perchè in tutti i reparti arriveranno dei nuovi acquisti, con tanti obiettivi sono già finiti sul taccuino dei dirigenti. La concorrenza però non scherza. Che siano giovani in rampa di lancio o giocatori a parametro zero, la lotta per ottenere la firma sul contratto è sempre complicata.

Juventus, Garnacho blindato allo United: c’è il rinnovo

La missione principale sarà quella di riuscire a creare il giusto mix tra giovani e giocatori più esperti, in modo da poter aprire un ciclo pluriennale. Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi c’è anche quello del giovanissimo attaccante Alejandro Garnacho del Manchester United.

Un giocatore che ha bruciato le tappe rapidamente, tanto da imporsi come idolo dell’Old Trafford. E’ dai tempi di Ronaldo che non si vedeva a Manchester un elemento così capace di fare la differenza, nonostante la giovane età. Ecco perchè i Red Devils sono pronti a blindarlo, rimandando al mittente ogni possibile interesse di un altro club nei suoi confronti. Come ha riportato AS infatti per Garnacho è pronto un rinnovo per altri cinque anni, fino al 2028, a cifre decisamente consistenti. Le parti sarebbero già d’accordo, mancherebbe solo l’ufficialità della firma.