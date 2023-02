Calciomercato Juventus, attrazione fatale Zidane: è già in città

Calciomercato Juventus, l’ex allenatore del Real Madrid sta valutando eventuali proposte dopo il “tradimento” della federazione francese.

Il suo obiettivo, a quanto pare, era quello di diventare commissario tecnico della nazionale francese. Avrebbe accettato ad occhi chiusi se la federazione l’avesse contattato dopo i campionati del mondo in Qatar. Zinedine Zidane – che con quella maglia arrivò in cima al mondo nel 1998 – l’avrebbe interpretata come la cosiddetta chiusura del cerchio.

Ma il rinnovo del suo ex compagno di spogliatoio Didier Deschamps, che dopo il secondo posto nell’ultima rassegna iridata è stato confermato, ha scombussolato i suoi piani. “Zizou” si vede dunque costretto a rimanere disoccupato, sebbene in diverse interviste abbia sempre sottolineato come la sua vita possa tranquillamente andare avanti senza calcio. Molto probabile, dunque, che in un futuro prossimo lo vedremo alla guida di un top club. Potrebbe essere il Psg, che l’ha cercato con insistenza la scorsa estate per poi virare su Christophe Galtier. Oppure il suo amato Real Madrid, visto che il destino di Carlo Ancelotti sembra dipendere dall’esito di questa stagione. Tra le possibili destinazioni, tuttavia, ci sarebbe anche Torino, città che gli è rimasta nel cuore quando faceva il calciatore.

Calciomercato Juventus, Zidane a Madrid per la nascita del nipotino

Insomma, i corteggiatori non gli mancano di certo. E neppure la voglia di rimettersi in gioco dopo le tre Champions League di fila vinte a Madrid e quell’esperienza poco fortunata quando decise di tornare in corsa sulla panchina del Real, ma con esiti completamente differenti. Quel che è certo, in ogni caso, è che il colore bianco ha sempre un certo fascino.

Il portale planetarealmadrid.com, intanto, è convinto che se Florentino Perez dovesse contattarlo per prendere il posto di Ancelotti, Zidane non ci penserebbe due volte a tornare. Madrid, del resto, è casa sua. E proprio in questi giorni “Zizou” si trova nella capitale spagnola per via della nascita del nipotino, il figlio del suo primogenito Enzo.