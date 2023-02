Firma Di Maria, è ritornato sui suoi passi: la Juventus lo lascia a piedi

Firma Di Maria, il calciatore argentino sembra essere tornato sui suoi passi. Ma adesso è la Juventus che comincia ad avere dei dubbi

La Juventus la scorsa estate ci ha provato in tutti i modi per Di Maria: un contratto biennale sul piatto anche per usufruire del Decreto Crescita che avrebbe fatto risparmiare più di qualcosa ai bianconeri sull’ingaggio del calciatore.

Non c’è stato però niente da fare, con il Fideo che ha deciso alla fine sì di accettare l’offerta della società bianconera, ma per una sola stagione, con il sogno, poi, di tornare a chiudere la carriera al Rosario Central, lì dove tutto è iniziato. Ora però le cose sembrano essere un poco cambiate. Non che Di Maria non voglia chiudere in Argentina, ma forse lo vorrebbe fare un poco più in là nel tempo. Tant’è che dopo la partita contro l’Atalanta ha aperto alla possibilità di rimanere in bianconero un’altra stagione. Le sue parole “la mia famiglia è felice a Torino e il mio futuro dipenderà da questo” sono state un bel segnale per la Juve. Anche se, ovviamente, ci sono da fare dei discorsi al momento che non erano nemmeno lontanamente preventivabili la scorsa estate.

Firma Di Maria, adesso è la Juventus che valuta

Sì, perché secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, adesso è la Juventus che starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. I 7,5 milioni di euro all’anno che i bianconeri garantiscono a Di Maria, compresi di bonus, potrebbero essere troppo pesanti per le casse di una società che rischia seriamente di rimanere fuori dalla prossima Champions League.

La qualificazione ovviamente passa solamente in un modo al momento: cercando di vincere l’Europa League che tra poco riaprirà i battenti con la doppia sfida al Nantes. Oppure, ma questa appare una cosa remota, attraverso il ricorso che la Juve presenterà nei prossimi giorni al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quindici punti inflitta nello scorso mese di gennaio. Una penalizzazione che potrebbe diventare più pesante e che senza dubbio mette paura. Quindi, in conclusione, i bianconeri in questo momento non possono in nessun modo fare delle previsioni per il futuro. Un futuro che non è bianco, ma che sembra più nero per restare in tema. A meno che la giustizia non ribalti tutto. In quel caso, allora, le cose potrebbero decisamente cambiare.