Tradisce la Juventus e vola in Bundesliga: acquisto a costo zero

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento cruciale per la tifoseria bianconera, reduce da qualche delusione di troppo in questo periodo.

Il mese di gennaio non è stato certo ricco di soddisfazioni per i bianconeri. Penalizzati di ben 15 punti in campionato e con una seconda parte di stagione dunque stravolta in campionato. E poi c’è stato il mercato, che in realtà non ha visto alcun sussulto da parte della Juve.

C’è stata solo una cessione, quella di McKennie al Leeds, e non arrivato alcun nuovo giocatore alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese darà sempre più spazio alla linea verde, con la società che farà le sue valutazioni a bocce ferme. L’obiettivo sarà quello di riuscire a portare quantomeno un trofeo a casa, visto che il quarto posto è davvero molto complicato da raggiungere. In ogni caso in estate il club dovrà fare investimenti importanti.

Juventus, su Grimaldo pure il Bayer Leverkusen

E’ sulle corsie esterne che la Juventus ha l’assoluta necessità di portare a Torino nuovi volti. Perché Cuadrado e Alex Sandro si avvicinano alla conclusione del loro contratto e non si sta parlando per loro di rinnovi. Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai bianconeri nel corso di questi mesi.

Sia a destra che a sinistra le soluzioni non mancano di certo. E si guarda con attenzione anche alla lista dei futuri parametri zero. Ovvero a quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino visto che sono in scadenza. Tra questi c’è anche Grimaldo del Benfica, calciatore che piace molto alla Juve ma non solo. Proprio il fatto di poterlo prendere a zero fa si che su di lui ci sia una folta concorrenza. Come si legge su Kicker infatti anche il Bayer Leverkusen è pronto a farsi avanti per ingaggiarlo.