Tonali-Juventus, filo diretto infuocato: affare bomba con il Milan

Tonali-Juventus, spuntano fuori dei rumors sul centrocampista rossonero: tra le possibili alternative c’è anche lui.

La Premier League è stata senza dubbio la grande protagonista del mercato che si è appena concluso. Tra le squadre che hanno speso di più ovviamente non si può non menzionare il Chelsea del tycoon statunitense Todd Boehly, che pur di rinforzare il centrocampo dei Blues non ha badato a spese mettendo a segno l’acquisto più costoso della storia del massimo campionato inglese: 120 milioni di euro per l’ormai ex Benfica Enzo Fernandez.

E la Liga? In Spagna le big non hanno fatto registrare movimenti degni di nota, preferendo forse aspettare l’estate. Il Barcellona ha tentato un assalto in extremis per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ma si è concluso con un nulla di fatto. Ha deciso di restare così com’è anche il Real Madrid, in questo momento intento ad inseguire i rivali di sempre in campionato. I campioni d’Europa e di Spagna in carica, che nello scorso mercato estivo non sono riusciti a portare nella capitale spagnola Kylian Mbappé, alla fine rimasto al Psg, sognano il colpo Bellingham per giugno. Il classe 2003 del Borussia Dortmund è un talento purissimo ed è quasi scontato che a fine stagione lasci la Germania.

Tonali-Juventus, il Real Madrid punta il gioiello rossonero: accantonato Locatelli?

La concorrenza, però, sarà spietata. Non è una novità il fatto che i ricchi club inglesi siano interessati al gioiello giallonero. E meditano di riportarlo presto a casa. Manchester City, Liverpool, Newcastle, Manchester United e chi più ne ha più ne metta.

Competere con loro, per le altre società, è diventato complicato. Per questo motivo il Real Madrid sta pensando a delle alternative, in previsioni degli addii – tutt’altro che lontani – dei senatori Modric e Kroos. Serve qualcuno da far crescere accanto alle due promesse Camavinga e Tchouaméni e tra i nomi che fanno i media spagnoli ci sarebbe anche quello di Sandro Tonali. Sì, avete capito bene, il faro del centrocampo del Milan di Pioli, che lo scorso settembre ha prolungato fino al 2027. Lo riporta il media iberico Bernabeudigital.com, che non nomina invece Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. Nelle ultime settimane anche l’ex Sassuolo era stato accostato ai Blancos.