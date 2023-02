Clamoroso Klopp, ‘battesimo’ bianconero: “Come to Juventus”

Calciomercato Juventus, il ciclo del Liverpool di Klopp sembra finito. Tifosi entusiasti su Twitter: “Vieni a salvarci”

Ventuno punti dall’Arsenal capolista. Undici punti dalla zona Champions League. Il ciclo di Jurgen Klopp al Liverpool sembra essere finito. I Reds anche ieri hanno perso contro il Wolverhampton e adesso il futuro del tecnico tedesco sembra nero. Nerissimo. Completamente diverso da quello che ognuno si immaginava. E i tifosi della Juventus sognano.

Diciamo che nemmeno Allegri se la passa benissimo. Diciamo che anche il tecnico livornese potrebbe salutare alla fine della stagione. Soprattutto se non riuscisse a centrare l’obiettivo minimo della stagione, che sarebbe un posto Champions. Ovviamente la Juve la Coppa il prossimo anno difficilmente la vedrà per via di quella che è stata la penalizzazione, ma in ogni caso, Allegri, anche dovesse vincere l’Europa League, potrebbe essere a fine corsa. Lui fa parte del vecchio corso, quello di Agnelli, e probabilmente la nuova dirigenza vorrà dare una sterzata importante alla fine dell’anno. Una sterzata che potrebbe coinvolgere anche il tecnico. Questo, è bene ribadirlo, sono solamente supposizioni. Quelli che invece sono i fatti dicono che i tifosi della Juventus, nel momento in cui hanno visto l’ennesimo colpo gobbo subito dal Liverpool, hanno cominciato a sognare Klopp. E non glielo hanno mandato a dire.

Calciomercato Juventus, Klopp per il dopo Allegri?

Una suggestione. Una vera e propria suggestione quella del tedesco sulla panchina della Juventus. Ma alcune volte le suggestioni diventano realtà. Ora, non stiamo qui a dire che ci potrebbe essere una trattativa ma in caso di ribaltone in panchina la Juve, a Jurgen, ci potrebbe pensare.

I tifosi, su Twitter, non hanno avuto mai nessun dubbio. Sarebbe proprio l’ex Borussia Dortmund l’erede ideale di Allegri in Italia. Uno che guarda al sodo, uno che è alla ricerca dei risultati. Risultati che Klopp ai Reds ha ottenuto, con una Champions League vinta e due finali perse sempre contro il Real Madrid. Poi al di là della Manica ha vinto anche la Premier League che in riva al Mersesyde mancava da troppo tempo. Potrebbe essere davvero lui il profilo giusto per i bianconeri. Come detto i tifosi della Juventus non hanno dubbi.

Hypothetical: Although it isn’t in Juve’s DNA to hire foreign managers, if Juventus move on from Allegri, would take Klopp at Juventus since his cycle is clearly over – has everything a top manager should have and can do more with less, which is the most important at Juventus — MarkLauriola (@MarkLauriola) February 4, 2023

Liverpool should sack Klopp

Juventus should hire him — Ahmad Nassar (@AhmadNassar93) February 4, 2023

Juergen come save Juventus, the Reds are finished. #Klopp — dom mazzaferro (@domenickmazzy) February 4, 2023