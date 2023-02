Calciomercato Juventus, Inter in agguato: la firma che ribalta la contesa

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus dovrà essere grande protagonista nella prossima sessione di trasferimenti che ci sarà in estate.

I bianconeri a gennaio non hanno effettuato alcun movimento in entrata, decidendo di proseguire nella valorizzazione della linea verde. Tanti giovani nel corso di questa stagione stanno trovando spazio nella squadra di Allegri, uno su tutti Fagioli. Ceduto McKennie, al suo posto non è arrivato nessuno. Se ne riparlerà con l’arrivo dei mesi caldi.

Ci sono diversi giocatori della Juventus che si avvicinano alla scadenza naturale del loro contratto e per i quali non si sta parlando di rinnovo. Andranno sostituiti con elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Ma per raggiungere gli obiettivi che la dirigenza si è posta bisognerà muoversi con largo anticipo. La concorrenza è sempre spietata, specie sui giovani più interessante e sui possibili colpi a parametro zero.

Juventus, Smalling rinnova o no con la Roma? Decide l’inglese

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare.

Un nome che viene accostato ormai da qualche tempo alla Juventus è quello di Chris Smalling. Il difensore della Roma non è più giovanissimo, ma è un leader e ha l’esperienza giusta per guidare il reparto arretrato. Da ieri di fatto ha il futuro nelle sue mani, è scattata una clausola per la quale può decidere se rinnovare o meno per un altro anno con i giallorossi. La Roma vuole tenerlo, ora tocca all’inglese prendere la decisione sul suo futuro. Con Juventus e Inter che continuano a monitorare la situazione.