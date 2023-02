Vlahovic-Dzeko, ci hanno provato sul serio: Juve ed Inter a bocca aperta

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione parla chiaro: avrebbero potuto finire così già a gennaio: i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si è parlato a lungo delle possibili mosse in attacco. Diversi profili presi in esamina, uno su tutti, Dusan Vlahovic.

Sul numero 9 bianconero si è parlato di diverse possibilità per il suo futuro. C’è chi ha parlato, anche, di una cessione in Inghilterra, sulle sponde londinesi dell’Arsenal ma ciò che viene comunicato dal portale spagnolo ‘Fichajes’ ha del clamoroso e inaspettato. Stando, infatti, all’indiscrezione sarebbero stati ben due i bomber della Serie A che si sarebbero proposti, proprio, alla big spagnola.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Dzeko al Real Madrid | Si sono proposti

Secondo, infatti, l’indiscrezione del portale spagnolo, il Real Madrid, in questa sessione invernale, avrebbe potuto rinforzare l’attacco con due potenziali acquisti importanti. Entrambi da due big della Serie A. I nomi infatti finiti nel mirino dei blancos sarebbero ben due.

Con Karim Benzema che ha raggiunto il suo apice la scorsa stagione e, che, adesso potrebbe anche pensare ad un cambio in un altro campionato così per coronare una nuova avventura europea, la società blanca avrebbe preso in considerazione l’acquisto di Dusan Vlahovic come opzione più adatta. Il serbo, però, si legge non sarebbe stata l’unica opzione offensiva. Tra i possibili acquisti di gennaio era finito anche il bomber dell’Inter, ex Roma, Edin Dzeko: il veterano attaccante dell’Inter e della Bosnia era l’opzione a basso costo offerta sul piatto del Real Madrid. Tuttavia, la lavagna bianca, nonostante la tentazione, ha escluso la sua firma così come quella di Vlahovic. Adesso i tifosi temono un altro assalto in estate, laddove i bianconeri faranno le dovute considerazioni del caso.