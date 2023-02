Ritornano alla Juventus ma partono subito: bocciatura totale Allegri

Calciomercato Juventus, di ritorno sotto la Mole ma subito con le valigie in mano. Allegri ha già deciso il futuro.

Come sottolinea il quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Juventus, si pensa già al futuro del club. Di ritorno proprio a Torino ci sono due giocatori in particolare che però, secondo le indiscrezioni, potrebbero già essere con le valigie in mano anche per volere di mister Allegri.

Secondo, infatti, le indiscrezioni, i bianconeri sono pronti a dire addio ad entrambi i giocatori, nonostante l’ormai certificato ritorno a casa a giugno. Entrambi infatti ritorneranno dai rispettivi prestiti.

Calciomercato Juventus, Arthur e Zakaria subito in vendita | Verdetto Allegri

Entrambi in Premier League, i due centrocampisti, in bianconero, non hanno saputo soddisfare le aspettative. Il primo, il brasiliano, non ha praticamente mai giocato con la maglia del Liverpool anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori per parecchio tempo. Zakaria un po’ meglio negli ultimi periodi, con il Chelsea, ma entrambi anche visto il tenore della concorrenza delle squadre in cui giocano attualmente, non verranno riscattati.

Per la Juventus, quindi, c’è già un verdetto sul ritorno dei due centrocampisti. Il primo arrivato nell’operazione con Pjanic, il famoso scambio con il Barcellona e il secondo arrivato, invece, nel mercato di riparazione. Adesso entrambi ritorneranno a Torino ma non per rimanerci. La Juventus ha infatti altri piani per il futuro, incominciando, proprio, dalla questione relativa al centrocampo. Non è detto infatti che nella prossima stagione ci saranno alcuni dei protagonisti attuali, in primis Rabiot, ormai verso l’addio a parametro zero destinazione Premier League. Tanti possibili cambi ma con già alcune certezze, cessioni che avverranno proprio per salvaguardare il bilancio ma anche il piano del futuro bianconero.