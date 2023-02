Calciomercato Juventus, Allegri soffia la panchina a Conte: cifre clamorose

Il futuro della Juventus è ancora tutto da scrivere. Non solo per quel che riguarda la stagione attuale ma anche per quella prossima.

Che ci saranno delle novità in arrivo appare fuori da ogni dubbi. Perchè al di là di come andrà a finire il campionato in corso (e le coppe) la Juventus dovrà programmare una rifondazione. Si vuole rimanere competitivi sotto tutti i punti di vista, ma allo stesso tempo bisogna pensare anche al bilancio e al contenimento dei costi.

Per questo motivo c’è tanta curiosità per capire chi arriverà per sostituire i partenti. Perché ci sono tanti elementi che si avvicinano alla scadenza naturale del loro contratto, come ad esempio Cuadrado e Alex Sandro, oltre che Rabiot. In ogni caso se ne riparlerà nel corso dell’estate, quando si saranno fatte tutte le valutazioni del caso. Rimane una incognita anche la questione tecnica.

Juventus, Allegri tra i possibili successore di Conte agli Spurs?

Mister Allegri è legato alla Juventus da un lungo contratto, ma nonostante questo non si placano le voci che vorrebbero un nuovo allenatore in arrivo per i bianconeri per la prossima stagione. Con Conte e Zidane che continuano a rimanere in lizza per la sua successione. E un rumor che arriva dall’Inghilterra intreccia proprio il futuro del livornese a quello del leccese.

Secondo infatti quanto riportato da Paddy Power, le quote del possibile allenatore del Tottenham coinvolgono pure Massimiliano Allegri. Che così come Tuchel ed altri potrebbe essere il successore di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs. Quest’ultimo pare essere sempre più lontano dal rinnovo con gli inglesi, che dunque si stanno guardando attorno pensando al futuro. Conte infatti pare intenzionato a tornare in Italia, con la Juventus – ma anche l’Inter – indicata come possibile destinazione.