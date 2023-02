Dalla Juventus all’Atletico: Simeone ‘scippa’ Allegri

La Juventus cerca il colpo a costo zero ma l’Atletico Madrid arriva in anticipo: scippo di Simeone ad Allegri per giugno

L’Atletico Madrid sembra ormai fuori dalla corsa per il titolo in Liga dove la vetta, occupata dal Barcellona, dista già 18 punti dopo 20 partite di campionato e vuole già proiettarsi al futuro.

La squadra del ‘Cholo’ Simeone è stata anche eliminata dalla Champions League, arrivando ultima nel girone B, alle spalle di Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen. Di conseguenza la stagione dei ‘colchoneros’ è già da ritenere fallimentare, visto che non avrà neppure lo sfogo dell’Europa League. Inoltre nel mercato di gennaio è andato via anche un top player come Joao Felix, destinazione Chelsea che, inevitabilmente, ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo. L’Atletico Madrid è già proiettato al prossimo calciomercato estivo e sta sondando il terreno per diversi giocatori. Uno di questi è il centrocampista classe ’91 N’Golo Kanté. Fino all’anno scorso era uno dei più ambiti nel suo ruolo ma i problemi fisici lo hanno limitato in questa stagione.

Juventus, addio Kanté: assalto dell’Atletico Madrid

Kanté è in scadenza col Chelsea a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, proprio l’Atletico Madrid potrebbe puntarlo in estate.

Rispetto alle passate stagioni, quest’anno Kanté è in ombra e ha collezionato appena 2 presenze in Premier League. Nonostante i problemi muscolari, il francese rimane uno dei giocatori più ambiti nel suo ruolo e, col contratto in scadenza a fine stagione, diversi club hanno già bussato alla porta dei ‘Blues’. Uno di questi, come viene confermato dalla stampa inglese, è proprio l’Atletico Madrid. Kanté all’Atletico ritroverebbe alcuni dei suoi connazionali come Lemar e Griezmann, con quest’ultimo ha anche vinto la Coppa del Mondo nel 2018. Una destinazione che attira l’ex Leicester che dopo 7 stagioni al Chelsea, sembra pronto a cambiare aria e a cercare stimoli in un nuovo campionato. A 31 anni è nel pieno della carriera ma ha ancora le capacità per poter fare la differenza. In passato è stato accostato anche all’Inter ma questa volta in Italia il club più vicino a Kanté è proprio la Juventus. I bianconeri vorrebbero sfruttare l’occasione a parametro zero ma non hanno risorse economiche sufficienti per garantire al francese un ingaggio importante. A differenza dell’Atletico che, invece, è nelle condizioni di soddisfare le richieste del calciatore. Il ‘Cholo’ Simeone è pronto ad accogliere Kanté.