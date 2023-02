Lascia a fine stagione: la confessione segreta che fa volare la Juventus

Confessione del big che spiazza tutti: lascia il suo attuale club a fine stagione e la Juventus ne approfitta

La Juventus è alla disperata ricerca di un difensore che ringiovanisca il reparto e che colmi alcune lacune già presenti nella squadra.

Lacune che si accentueranno a fine stagione con le, ormai quasi certe, partenze di giocatori del calibro di Juan Cuadrado e Alex Sandro che non rinnoveranno il loro contratto in scadenza. Entrambi saranno liberi a parametro zero e la Juventus deve subito trovare delle alternative. I giocatori individuati dalla società hanno situazioni contrattuali complesse o prezzi troppo alti per il budget del club bianconero, o una concorrenza troppo fitta. Evan N’Dicka, ad esempio, è uno dei primi obiettivi della Juventus per la difesa ma il francese di origini camerunesi sembra che abbia già un accordo per giugno col Barcellona. Un altro profilo che piace ai bianconeri è Ramy Bensebaini, difensore del Borussia Mönchengladbach.

Juventus, occasione per Bensebaini del Dortmund

Il terzino sinistro algerino classe ’95 del Borussia Mönchengladbach è stato uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime sessioni di calciomercato.

Ramy Bensebaini lascerà probabilmente il Borussia Mönchengladbach la prossima estate, come riportato da ‘Sport Bild’. Il terzino algerino ha parlato con i suoi compagni di squadra del suo futuro e sul suo prossimo trasferimento in un club più grande, che possa ambire ad obiettivi diversi. Da tempo Bensebaini è associato al Borussia Dortmund come possibile nuovo terzino sinistro. Al momento, però, il Borussia Mönchengladbach non ha rinunciato del tutto al proprio giocatore e nutre ancora una speranza di poterlo trattenere. L’algerino andrà in scadenza a fine stagione e, alla luce anche della confessione del giocatore, la Juventus spera concretamente di poter rientrare nella corsa durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Quest’anno Bensebaini sta collezionando numeri importanti, soprattutto a livello realizzativo. Già 5 gol in Bundesliga in questa prima parte di stagione e uno in Coppa. Stranamente non ha ancora trovato assist ma di questo passo rischia di andare in doppia cifra di gol. Un’altro giocatore in scadenza che la Juventus ha messo nel mirino come possibile colpo a parametro zero. La concorrenza del Borussia Dortmund potrebbe insidiare notevolmente i bianconeri che devono fare i conti anche con questioni extra-campo che in questo momento sono prioritarie rispetto ad eventuali colpi in entrata.