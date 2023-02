Calciomercato Juventus, colpo di scena Milinkovic: salta la firma

Calciomercato Juventus, ultimatum che fa saltare, definitivamente, la firma. Cosa sta succedendo nel caso di Milinkovic-Savic: i dettagli.

Il futuro di Milinkovic-Savic alla Lazio è appeso ad un filo. Si è parlato a lungo del possibile rinnovo ma cosa filtra nell’aria? Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione adesso l’ultimatum avrebbe già una decisione irrevocabile.

Sembrano infatti molto poche le speranze di vedere, ancora, Milinkovic-Savic alla Lazio. Secondo l’indiscrezione lanciata da ‘Il Corriere dello Sport’, il rinnovo del contratto del serbo sembra davvero tutt’altro che probabile. In scadenza proprio nella prossima stagione, nel 2024, adesso Savic a fine stagione potrebbe essere ceduto per non rischiare di perderlo poi a zero alla fine della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Kezman decisivo | “Esaurito il ciclo in biancoceleste”

l’agente del centrocampista serbo, Kezman, riterebbe, si legge dal quotidiano sportivo: “esaurito il ciclo del giocatore alla Lazio”, pertanto lo stesso giocatore sarebbe intenzionato a renderlo protagonista di una nuova avventura professionale. In estate, dunque, Milinkovic-Savic dovrebbe cambiare maglia e in prima linea ci sono sempre i bianconeri, che non hanno mai smesso di essere tra le squadre favorite alla corsa del fenomenale centrocampista, inoltre in casa bianconera Rabiot saluterà a parametro zero e magari qualche giocatore potrebbe dire addio proprio a fine stagione.

Con la Juventus sempre interessata, anche se molto dipenderà da quello che accadrà a livello giudiziario ai bianconeri, Savic sarà sicuramente uno dei nomi di punta del mercato estivo. Adesso però c’è da concentrarsi al massimo sul presente. La Juventus è ancora in lotta per qualificarsi in Europa. Bisogna vincere nelle competizioni europee e sperare che, quei 15 punti tolti proprio a stagione in corso, possano, nuovamente, essere messi in discussione. Ma la Juventus proverà, comunque, ad ottenere punti preziosi in vista proprio della stagione che sarà.