Offerta triplicata, la Juventus gli dice addio: contratto da top player

Calciomercato Juventus, l’offerta per la prossima stagione è triplicata: contratto da top player e i bianconeri sono costretti a dirgli addio

Sì, sempre la stessa storia. I colpi a parametro zero, quelli che interessano la Juventus per la prossima stagione. Ma in questo caso, un altro elemento che i bianconeri hanno messo nel mirino nel corso dei mesi scorsi potrebbe decidere di rimanere dov’è, soprattutto se le indiscrezioni degli ultimi giorni dovessero essere confermate.

Parliamo di un elemento che non avrebbe bisogno di ambientarsi in Italia, visto che un paio di stagioni fa ha vestito la maglia del Milan. E che ad un certo punto sembrava realmente ad un passo dall’addio, soprattutto se pensiamo che non giocava quasi mai. Poi con il tempo ha riconquistato la fiducia del proprio tecnico e con l’arrivo di Ten Hag sulla panchina si è preso una maglia da titolare che adesso è difficile da togliere. Ovviamente avrete capito che parliamo di Dalot, l’esterno difensivo portoghese del Manchester United che va in scadenza di contratto che però, da quanto riportano in Inghilterra, potrebbe rimanere anche nei prossimi anno. Da quelle parti, a quanto pare, sembra sia pronta un’offerta quasi triplicata rispetto alle 30mila sterline a settimana che prende adesso.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dalot ad un passo

Sì, dallo stipendio attuale, uno dei minori dentro il Manchester United, Dalot passerebbe e percepire la bellezza di 85mila sterline a settimana. E questo ovviamente avvicinerebbe e anche di molto la firma del 23enne, che si dovrebbe legare ai Red Devils per le prossime cinque stagioni.

Nuovo contratto quindi, con un aumento di stipendio che dire sensibile è dire poco, che metterebbe la Juve con le spalle al muro e con la certezza di non poter competere per riuscire a strappare il giocatore allo United. Ma non solo, in questo modo, anche le altre squadre che sembravano potessero essere interessate alle sue prestazioni dovranno dirgli addio. Tra queste c’era anche la Roma di Mourinho, che lo avrebbe voluto la passata stagione e che onestamente non l’aveva mai perso di vista.