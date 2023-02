Zidane ritorna alla Juventus, assist bomba di Mou: il “consenso” è già arrivato

Zidane torna alla Juventus, l’assist è di Mourinho che il consenso non lo farebbe mancare. Ecco la bomba lanciata dall’Inghilterra

Le voci di Zidane alla Juventus continuano ad intensificarsi. Se ne parla sempre più spesso. E anche dall’Inghilterra, adesso, sono sicuri che questo potrebbe succedere molto presto.

La bomba la sgancia il Daily Express, che sottolinea un fatto: sia il tecnico francese che José Mourinho sarebbero nel mirino del Real Madrid per la prossima stagione. Sì, perché ieri i Blancos hanno perso contro il Maiorca e il futuro di Carlo Ancelotti non sembra essere così sicuro. Da quelle parti, dopo le vittorie dello scorso anno e con un Mondiale per club comunque ancora da giocare, la scintilla che c’è sempre stata tra la società e il tecnico emiliano si sta esaurendo. E l’addio potrebbe essere un addio prima della scadenza naturale del contratto. L’addio appare quindi vicino.

Zidane ritorna alla Juventus, Mourinho ha detto di sì

Ora, la questione è questa: Zidane potrebbe anche accettare un ritorno al Real, ma gli inglesi spiegano che il francese potrebbe davvero arrivare alla Juventus “molto prima che dopo”. Alla fine dell’anno forse, con un Allegri che non ormai non è più sicuro di rimanere, non solo per quello che potrebbe essere il finale di stagione, ma anche per quella che potrebbe essere una strategia societaria che potrebbe dare un netto “taglio con il passato”.

Il cerchio del successore si stringe: con Conte che non sembra più felice lontano dall’Italia e con un Zidane che forse accetterebbe volentieri la Juventus per iniziare quel rinnovamento che serve in casa bianconera. Un rinnovamento che evidentemente serve, per non ripetere gli errori che sono stati fatti in passato. E per tornare a vincere. Perché sappiamo benissimo che è l’unica cosa che conta dalle parti della Continassa.