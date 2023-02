Calciomercato Juventus, Champions galeotta: gratis allo United

Calciomercato Juventus, adesso il suo futuro potrebbe avere una definitiva svolta: c’è di mezzo il club di Manchester.

Uno dei centrocampisti più gettonati in casa bianconera potrebbe lasciare la sua squadra, a fine stagione, a parametro zero. Seguendo, infatti, gli sviluppi della trattativa, adesso, nel futuro del giocatore del Leicester potrebbe esserci una nuova definitiva destinazione.

Seguito da diverso tempo proprio dalla Juventus, adesso, il giocatore belga potrebbe definitivamente trovare casa. Si legge, infatti, che il centrocampista potrebbe lasciare la sua squadra a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Tielemans sceglie lo United | Operazione gratis

Il centrocampista del Leicester City Youri Tielemans affronta un futuro incerto al King Power Stadium e il Manchester United è la squadra che si è mossa col miglior tempo, anticipando le avversarie. I Foxes, per l’acquisto del centrocampista, hanno speso 40 milioni di sterline per acquistare Tielemans dal Monaco nel 2019 e sembra che se ne andrà gratis entro la fine dell’anno, almeno secondo l’indiscrezione.

Il giornalista della ‘CBS’, Ben Jacobs, ritiene che Tielemans potrebbe diventare una “vera e propria opzione prioritaria” per il Manchester United in estate, soprattutto, se i Red Devils si assicurassero un posto in Champions League. Afferma che, però, anche l’Arsenal potrebbe unirsi alla corsa ma in questo momento il club di Manchester è però in vantaggio. Colpo di scena che non lascia quindi alcun dubbio su quale sarà il destino del giocatore, ormai, sempre più vicino al passaggio definitivo in maglia Red Devils. Staremo a vedere cosa succederà.