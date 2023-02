Conte ritorna in Serie A ma non alla Juventus: destinazione choc

Calciomercato Juventus, una destinazione decisamente insolita nel futuro di Antonio Conte: si apre lo scenario.

Nel futuro dell’ex capitano e allenatore della Juventus potrebbe finire una squadra, decisamente, inaspettata.

La situazione del tecnico del Tottenham, nonostante l’ottima prestazione offerta nell’ultima partita di Premier battendo il Manchester City, è tutt’altro che certificata. Nel futuro dell’ex Juventus e Inter potrebbe esserci, secondo l’indiscrezione dal quotidiano ‘La Repubblica’, anche un’altra big della Serie A.

Calciomercato Juventus, Conte ritorna ma non a Torino | C’è il Milan nel mirino

Incredibile ma vero. Nel futuro di Antonio Conte potrebbe esserci di nuovo la città di Milano ma dalle sponde opposte. L’attuale ciclo del Milan (campione d’Italia in carica) sembra già pronto ad esaurirsi, Pioli sta maturando risultati disastrosi rispetto alla scorsa stagione e nei piani alti rossoneri si pensa già al possibile successore.

Impossibile non avere Antonio Conte in cima alla lista desideri, il phisique du role è quello ideale, capace di fare la differenza da subito e ribaltare – immediatamente – la situazione, proprio com’è successo con l’Inter riuscita nell’impresa di fermare l’idillio bianconero durato 9 anni e inaugurato proprio dal tecnico leccese. Conte così come De Zerbi, anche lui in Premier League, sarebbero nel taccuino della dirigenza rossonera e verranno valutati come possibili successori di Pioli qualora, appunto, la situazione del tecnico rossonero dovesse crollare definitivamente. Ora la Juventus è definitivamente avvisata. L’unico reale vincolo, e non da poco, è dovuto dallo stipendio che attualmente percepisce il tecnico leccese, troppo alto per il Milan ma più in generale per la Serie A.