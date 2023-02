Calciomercato Juve e Inter, nuovo colpo di scena: l’affare si fa gratis

Calciomercato Juventus, uno dei preferiti, adesso, potrebbe avere una nuova concorrente per l’acquisto: i dettagli.

Come scrivono dal portale estero, adesso, potrebbe esserci una nuova sfidante tra le top favorite nella corsa al laterale che tanto piace ai bianconeri ma non solo.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione estera, il difensore adesso potrebbe avere un’altra favorita nella corsa. Si tratterebbe del club tedesco che si è insediato, attualmente, come una delle realtà favorite. Il giocatore sarebbe libero di firmare gratis a giugno. Occasione ghiotta che potrebbe, quindi, lasciare in ginocchio sia la Juventus che l’Inter.

Calciomercato Juventus, Dortmund favorita nella corsa a Grimaldo

Il difensore del Borussia Dortmund è stato precedentemente considerato un Top-favorite, è anche disponibile gratuitamente in estate e non dovrebbe essere contrario a passare ai gialloneri, così scrivono dal portale estero ‘derwesten.de’. Secondo, infatti, diversi media, entrambe le parti sono state concordate, ma una decisione finale è ancora in sospeso e arriverà soltanto dal giocatore stesso che prenderà la decisione definitiva.

Ora, sull’altra fascia, dove Raphael Guerreiro è attualmente il titolare, il club tedesco vuole correre ai ripari. Se il portoghese lascia il Borussia Dortmund in estate, la società ha già il successore nel mirino. Tuttavia, il BVB ora avrà una grande concorrenza dalla Bundesliga visto che sul profilo in questione ci sono ancora le due italiane. Sia Juventus che Inter non mollano la presa ma ciò non potrebbe essere sufficiente qualora, appunto, dovesse intensificarsi l’operazione. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, laddove lo stesso giocatore prenderà una decisione definitiva.